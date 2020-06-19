В городах РФ проходят обыски у сотрудников "Открытой России"

В разных городах России с утра, 9 июля, проходят обыски у сотрудников общественной организации "Открытая Россия", основанной бывшим олигархом, а ныне оппозиционером Михаилом Ходорковским. Согласно сообщениям, утром следственные мероприятия начались сразу у пяти человек. В Москве пришли с обыском к муниципальному депутату Юлии Галяминой, к шеф-редактору "МБХ-Медиа" Сергею Простакову и к координаторам "Открытой России" Татьяне Усмановой и Ольге Горелик.

По сообщению "МБХ Медиа", к Галяминой и Простакову не пускали адвокатов - юристам просто не открывали двери. В правоохранительных органах пока не комментировали эту информацию. В Томске следователи пришли к юристу "Правозащиты открытки" Алексею Прянишникову.

В "Открытой России" сказали, что формально следственные действия проводятся в рамках так называемого "третьего дела ЮКОСа": Михаила Ходорковскогоподозревают в отмывании 6 млрд долларов. Между тем сами активисты полагают, что интерес к ним со стороны следственных органов вызван заявкой на митинг против поправок к Конституции 15 июля.

Смотрите также:

Антипутинские протесты в Москве Акция протеста собрала тысячи Так выглядел митинг 6 мая на Болотной площади с другого берега Обводного канала. И это только часть митингующих, поскольку охватить одним кадром всех собравшихся было просто невозможно.

Антипутинские протесты в Москве У оппозиции появились свои герои Одними из главных героями на митинге 6 мая 2013 года были те, кто сейчас арестован по так называемому "Болотному делу", возбужденному в связи с событиями годичной давности.

Антипутинские протесты в Москве День, который запомнит Россия Дата "6 мая" похоже становится таким же именем нарицательным, как и Болотная площадь.

Антипутинские протесты в Москве Полиция вела себя спокойно Вот такие полицейские встречали митингующих, пришедших на Болотной площади. На сей раз суровыми взглядами все ограничилось.

Антипутинские протесты в Москве Помогите "Голосу"! Некоторые некоммерческие организации, в частности Ассоциация "В защиту прав избирателей "Голос", воспользовались большим скоплением народа, пришедшего на митинг, чтобы решить финансовые проблемы, возникшие у них после принятия закона об НКО. Люди охотно делились с "Голосом" деньгами и в урне уже к началу митинга набралась приличная сумма.

Антипутинские протесты в Москве "Так жить не будем"! "Креативный класс" еще раз доказал, что фантазия и изобретательность у оппозиции не иссякла.

Антипутинские протесты в Москве Музыкальное сопровождение На акции 5 мая были музыканты, которые пели не со сцены, а прямо в толпе. Прада, их выступления больше подходили для формата гайд-парка, которые начали работать в Москве 1 мая.

Антипутинские протесты в Москве И вновь - о Богородице Зато появилось обращение к Богородице. Это был то ли отголосок акции "Pussy Riot", то ли дань уважения к христианскому празднику Светлой Пасхи, которую православные встречали также 5 мая.

Антипутинские протесты в Москве Свободу политическим узникам Акция была посвящена и годовщине событий на Болотной площади 6 мая 2012 года и последовавшими за этим арестами их участников. Об этом, говорили многочисленные плакаты с именами тех, кто проходит по так называемому "Болотному делу".

Антипутинские протесты в Москве Путин на втором плане Обращений, касающихся или адресованных непосредственно Путину, в отличие от других подобных акций, на "Весеннем марше свободы" было меньшинство, словно эта тема ушла на второй план. Автор: Егор Виноградов, Москва

