 В городах РФ проходят обыски у сотрудников ″Открытой России″ | Новости из Германии о России | DW | 09.07.2020

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Россия

В городах РФ проходят обыски у сотрудников "Открытой России"

Следственные действия формально проводятся в рамках дела ЮКОСа. Сами активисты считают, что обыски связаны с заявкой на митинг против поправок к Конституции РФ.

Российские полицейские (фото из архива)

Российские полицейские (фото из архива)

В разных городах России с утра, 9 июля, проходят обыски у сотрудников общественной организации "Открытая Россия", основанной бывшим олигархом, а ныне оппозиционером Михаилом Ходорковским. Согласно сообщениям, утром следственные мероприятия начались сразу у пяти человек. В Москве пришли с обыском к муниципальному депутату Юлии Галяминой, к шеф-редактору "МБХ-Медиа" Сергею Простакову и к координаторам "Открытой России" Татьяне Усмановой и Ольге Горелик.

По сообщению "МБХ Медиа", к Галяминой и Простакову не пускали адвокатов - юристам просто не открывали двери. В правоохранительных органах пока не комментировали эту информацию. В Томске следователи пришли к юристу "Правозащиты открытки" Алексею Прянишникову.

В "Открытой России" сказали, что формально следственные действия проводятся в рамках так называемого "третьего дела ЮКОСа": Михаила Ходорковскогоподозревают в отмывании 6 млрд долларов. Между тем сами активисты полагают, что интерес к ним со стороны следственных органов вызван заявкой на митинг против поправок к Конституции 15 июля.

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