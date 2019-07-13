 В Гонконге тысячи демонстрантов протестуют против параллельной торговли с Китаем | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 13.07.2019

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Мир

В Гонконге тысячи демонстрантов протестуют против параллельной торговли с Китаем

Протесты в Шеунг-Шуй переросли в столкновения с полицией, правоохранительные органы применили перцовый газ для разгона митингующих.

Протесты в Гонконге

Протесты в Гонконге (фото из архива)

Тысячи протестующих вышли в субботу, 13 июля, на акцию протеста в Шеунг-Шуй, расположенном в специальном административном районе Новые территории, по сути дела являющемся буферной зоной между Гонконгом и материковым Китаем.

Организаторы говорят о 30 тысячах митингующих, в то время как полицейские назвали цифру в четыре тысячи, передала местная телерадиовещательная корпорация Radio Television Hong Kong.

Как ведется параллельная торговля?

Митингующие выступают против практики параллельной торговли с Китаем. Жители Гонконга обвиняют спекулянтов с материка в использовании законодательных лазеек для личного обогащения.

Торговцы под видом туристов приезжают в Гонконг, где приобретают - якобы в личных целях - большое количество не облагаемых НДС товаров в аптеках, а также в магазинах бытовой химии и косметики. Затем беспошлинную продукцию переправляют в Китай, где перепродают по более высоким ценам.

Контекст

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Параллельная торговля оказывает негативное влияние на рынок, подстегивает инфляцию, ведет к разорению малого бизнеса, росту цен на недвижимость и арендной платы. Демонстранты выступают за то, чтобы власти Гонконга ужесточили регуляцию в данной сфере.

Как видно на поступающих с места событий кадров, митингующие закидали полицейских зонтами, защитными шлемами и другими подручными предметами. Правоохранительные органы в ответ применили перцовый газ и пустили в ход дубинки. Большинство магазинов во время демонстрации не работали, однако митингующие вынудили закрыться даже те торговые точки, которые на момент начала столкновений были открыты.

Протесты не утихают

Протесты против политики Китая не утихают в Гонконге уже несколько недель. Сотни тысяч жителей Гонконга 9 июня вышли на демонстрацию против принятия закона о выдаче правонарушителей по запросу китайских властей. По данным организаторов, в акции участвовали более одного миллиона человек. Это была крупнейшая демонстрация протеста в Гонконге со времени передачи этой бывшей британской колонии Китаю в 1997 году.

На фоне массовых протестов глава местного правительства Кэрри Лам объявила, что рассмотрение законопроекта об экстрадиции в КНР приостановлено на неопределенный срок, поскольку общественность выражает сомнения по поводу этого документа и в городе нужно восстановить спокойствие. Позднее Лам заявила о "кончине" законопроекта об экстрадиции, который прежде решительно поддерживала.

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    Автор: Ефим Шуман


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