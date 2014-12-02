В Гонконге прошла крупнейшая за последние годы акция протеста

Десятки тысяч человек вышли на улицы Гонконга в воскресенье, 28 апреля, протестуя против планов правительства разрешить выдачу предполагаемых правонарушителей властям Китая. По данным полиции, в крупнейшей протестной акции за последние годы приняли участие 22,8 тысячи гонконгцев. Однако ее организаторы говорят о почти 200 тысячах участников.

Некоторые демонстранты надели форму китайских полицейских. "Председатель Си Цзиньпин, нет легализованному похищению граждан Гонконга в Китай", - было написано на одном плакате. В мегафоны звучали призывы к отставке главы дружеской по отношению к Пекину администрации Гонконга Кэрри Лам.

Многие из ее участников несли зонтики как символ сопротивления, использовавшийся во время протестов 2014 года. Протестные настроения подогрел арест в минувшую среду четырех активистов на срок до 16 месяцев.

До недавнего времени власти Гонконга дистанцировались от того, чтобы выдавать своих граждан материковому Китаю из-за непрозрачности юридической системы и широкого применения смертной казни. Однако в начале года правительство города объявило, что разрешит экстрадицию в КНР, Макау и на Тайвань. Представители бизнеса и юристы в Гонконге опасаются, что этим шагом город рискует утратить позиции международного финансового центра.

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