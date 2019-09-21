 В Гонконге полиция ранила выстрелом еще одного демонстранта | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 11.11.2019

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Мир

В Гонконге полиция ранила выстрелом еще одного демонстранта

21-летний активист в Гонконге госпитализирован в критическом состоянии после выстрела полицейского. Полиция заявила, что причина случившегося - в незаконных действиях "погромщиков".

Участник протестов в Гонконге

Участник протестов в Гонконге

В Гонконге в ходе массовых антиправительственных протестов полиция вновь ранила выстрелом демонстранта. 21-летний активист получил ранение живота и госпитализирован в критическом состоянии, сообщили органы здравоохранения Гонконга и гонконгские СМИ в понедельник, 1 ноября.

На видеозаписи, выложенной в социальных сетях, видно, как полицейский в упор направляет пистолет в одного из демонстрантов, завязывается потасовка. Когда в сторону полицейского начинает двигаться другой демонстрант, страж порядка стреляет в него и делает еще два выстрела в другом направлении.

"Полиция обвиняет "погромщиков"

Полиция подтвердила данный инцидент, отметив, что этот полицейский 11 ноября был вынужден выхватывать табельное оружие еще дважды. В правоохранительных органах Гонконга объяснили случившееся "незаконными действиями погромщиков".

Контекст

Ситуация в Гонконге должна побудить ЕС не только четко озвучить свою позицию в отстаивании демократических ценностей, но и выработать единую политику в отношении КНР, пишет FAZ. (19.08.2019)

Об истинной причине гонконгских студенческих протестов и о действительной степени независимости Гонконга от Пекина рассказал в интервью радиостанции Deutschlandfunk бывший посол ФРГ в Китае Ханспетер Хелльбек. (01.10.2014)

Это уже третий случай огнестрельного ранения демонстрантов с тех пор, как в июне в Гонконге начались массовые протесты сначала - против законопроекта о выдаче предполагаемых преступников властям КНР, а впоследствии - против пропекинской администрации Гонконга в целом.

Новая волна насилия

Инцидент 11 ноября произошел на фоне нового витка столкновений между демонстрантами и полицией. Активисты перегородили дороги в различных районах Гонконга, устраивали поджоги и забрасывали полицейских камнями. Полиция в ответ применяла слезоточивый газ и резиновые пули.

Целый ряд вузов Гонконга 11 ноября оставались закрытыми, общественный транспорт города работал с ограничениями.

Новая волна насилия поднялась после гибели одного из активистов 8 нооября. 22-летний студент скончался от тяжелых травм на минувшей неделе после того, как в ходе протестов упал с крыши паркинга для автомобилей.

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    Автор: Ефим Шуман


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