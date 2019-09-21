В Гонконге полиция применила резиновые пули и слезоточивый газ

В Гонконге уже 16-ю неделю не утихают протесты, связанные с требованиями ограничить влияние Пекина в китайской автономии и провести демократические реформы. В субботу, 21 сентября, выступления демонстрантов в очередной раз привели к жестоким столкновениям с полицией, в ходе которых представители органов власти применили перцовый газ и резиновые пули. В свою очередь активисты забросали полицейских камнями и бросили в них как минимум один "коктейль Молотова".

Начавшаяся утром в субботу в отдаленном от центра Гонконга районе Туен Мун демонстрация проходила мирно до тех пор, пока несколько ее участников не сорвали флаг Китая со здания офиса местной администрации и не сожгли его. На агрессивные действия демонстрантов полиция отреагировала рядом задержаний в парке Туен Мун.

После этого сотни активистов начали возводить импровизированные баррикады и вооружаться самодельными дубинками из обломков близстоящих заборов. В свою очередь полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ и резиновые пули.

Протесты в Гонконге

Гонконг, который ранее являлся британской колонией, вернулся в состав Китая в 1997 году. С тех пор эта область считается в КНР особой автономией и управляется по принципу "одна страна - две системы". Конституция гарантирует жителям Гонконга право на свободу слова, собраний и прессы.

Нынешние протесты, начавшиеся 9 июня в связи с обсуждением властями Гонконга законопроекта по экстрадиции подозреваемых в совершении преступления лиц для судебного разбирательства в Пекин, стали самыми массовыми с момента возвращения Гонконга в состав КНР.

Amnesty International о протестах в Гонконге

19 сентября международная правозащитная организация Amnesty International опубликовала доклад, в котором обвиняла гонконгскую полицию в чрезмерном применении насилия, в ряде случаев граничащего с пытками.

"В ходе текущих демонстраций гонконгская полиция применяет избыточную силу. В рамках протестов уже было задержано более 1300 человек. Во время задержаний и арестов дело доходит подчас до противоправного применения силы, рукоприкладства и в отдельных случаях даже до пыток", - говорится на сайте организации. Ранее действия полиции Гонконга также подвергли критике представители ООН. Со своей стороны, власти Гонконга наставают на том, что полиция правомерно применяет силу в связи возрастающей агресией протестующих.

По словам Кэлвина Таня - одного из активистов, участвовавших в акции протеста 21 сентября, - протестующие в Гонконге "готовы к долгой битве". "Даже самый маленький протест имеет значение, - заявил он информагентству AFP. - Даже если кажется, что он не приносит существенного результата, каждый из них - как маленький шажок в марафонном забеге".

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