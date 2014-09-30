В Гонконге полиция применила перечный газ против демонстрантов

В Гонконге в среду, 12 июня, вновь произошли уличные столкновения между полицией и демонстрантами, протестующими против принятия закона о выдаче предполагаемых правонарушителей по запросу властей КНР. Стражи порядки применили перечный газ и дубинки против демонстрантов, пытавшихся прорваться к зданию Законодательного собрания Гонконга.

Столкновения начались вскоре после 15 часов по местному времени (10:00 мск), когда истек срок ультиматума, предъявленного демонстрантами депутатам для отказа от спорного законопроекта. Депутаты, однако, решили лишь отложить второе чтение документа.

Уличные столкновения

Десятки тысяч людей перед началом парламентского заседания заблокировали важные транспортные артерии и правительственный квартал в Гонконге. Демонстранты, надев для защиты шлемы и вооружившись зонтиками, попытались прорваться к Законодательному собранию.

При этом они забрасывали полицейских камнями, бутылками и другими предметами. В ответ полицейские применили перечный газ и дубинки. Между демонстрантами и стражами порядка начались потасовки.

Еще 9 июня сотни тысяч жителей Гонконга вышли на демонстрацию против принятия закона о выдаче правонарушителей по запросу китайских властей. По данным организаторов, в акции участвовали более одного миллиона человек. Это была крупнейшая демонстрация протеста в Гонконге со времени передачи этой бывшей британской колонии Китаю в 1997 году.

Власти Гонконга упорствуют

Верная Пекину глава правительства Гонконга Кэрри Лам, несмотря на массовые протесты, объявила, что не откажется от спорного законопроекта. Власти Гонконга призвали митингующих прекратить уличные блокады, проявлять максимальную сдержанность и мирно разойтись.

До сих пор Гонконг отказывался от выдачи предполагаемых правонарушителей материковому Китаю из-за отсутствия прозрачности в работе органов юстиции КНР и частого применения смертной казни в этой стране.

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