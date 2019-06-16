В Гонконге полиция применила дубинки и слезоточивый газ против демонстрантов

В Гонконге, где начались торжества по случаю 22-й годовщины перехода под юрисдикцию Китая, полиция вступила в столкновение с демонстрантами, пытавшимися занять улицы в правительственном квартале. Утром в понедельник, 1 июля, полиция применила слезоточивый газ и дубинки против демонстрантов, пытавшихся помешать традиционной в этой день церемонии поднятия флагов. Есть раненые.
В итоге церемония поднятия флагов под звуки гимна прошла без присутствия публики, что было объяснено "плохой погодой". Глава правительства Кэрри Лам и приглашенные гости наблюдали за церемонией по трансляции из расположенного поблизости конгресс-центра. Оппозиция уже заявила, что готовит в годовщину присоединения к Китаю масштабный протестный марш.
9 июня сотни тысяч жителей Гонконга вышли на демонстрацию против принятия закона о выдаче правонарушителей по запросу китайских властей. По данным организаторов, в акции участвовали более одного миллиона человек. Это была крупнейшая демонстрация протеста в Гонконге со времени передачи этой бывшей британской колонии Китаю в 1997 году.
В субботу, 15 июня, глава правительства Кэрри Лам на фоне массовых протестов объявила, что рассмотрение законопроекта об экстрадиции в КНР приостановлено на неопределенный срок, поскольку общественность выражает сомнения по поводу этого документа и в городе нужно восстановить спокойствие. Ранее Лам решительно поддерживала законопроект об экстрадиции.
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Самые дорогие города мира
Мюнхен
Мюнхен - далеко не самый дорогой город мира, но мы решили начать с него: среди немецких городов он лидирует в рейтинге Mercer, занимая 77-е место. Далее следуют Франкфурт (88), Берлин (100), Дюссельдорф (107), Гамбург (113), Штутгарт (129), Нюрнберг (160) и Лейпциг (165). Берлин обогнал Дюссельдорф, в частности, потому, что в столице Германии возросла плата за жилье.
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Самые дорогие города мира
Москва
Несколько подешевела для экспатов Москва, спустившаяся с 50-й строчки в прошлогоднем рейтинге на 67-ю. Тем не менее, столица России дороже таких восточноевропейских столиц, как, например, Рига, Прага и Братислава. Из российских городов в полном рейтинге Mercer числится также Санкт-Петербург (152). В замыкающей десятке рейтинга - Минск (204).
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Самые дорогие города мира
Буэнос-Айрес
В глобальном рейтинге Буэнос-Айрес занимает 41-е место. Но столица Аргентины возглавляет пятерку самых дорогих городов по странам Центральной и Латинской Америки. Например, обычные джинсы здесь стоят 134,14 евро - чуть ли не в три раза дороже, чем в Нью-Йорке. В региональный топ-5 Mercer вошли также столицы Республики Тринидад и Тобаго, Пуэрто-Рико, Панамы и Коста-Рики.
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Самые дорогие города мира
Нумеа
Столица острова Новая Каледония (заморская территория Франции) занимает в глобальном рейтинге 32-е место и лидирует по данным консалтинговой группы Mercer среди самых дорогих городов Тихоокеанского региона, обогнав австралийские города Сидней, Перт, Мельбурн и Брисбен.
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Самые дорогие города мира
Нью-Йорк
Нью-Йорк не попал в десятку самых дорогих для иностранцев городов мира. Однако американский мегаполис возглавляет в рейтинге Mercer региональный список самых дорогих городов Северной Америки. Дорогое в Нью-Йорке жилье: аренда дома с тремя спальными комнатами в хорошем районе стоит, в среднем, 8558,41 евро. Также в топ-5 по Северной Америке: Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Чикаго и Гонолулу.
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Самые дорогие города мира
Пекин
10-е место в рейтинге самых дорогих для иностранцев городов мира занимает Пекин. По данным исследования, ежемесячная плата за двухкомнатную квартиру класса "люкс" без обстановки составляет в столице Китая 3093,95 евро. Литровая бутылка воды без газа стоит здесь 2,82 евро.
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Самые дорогие города мира
Нджамена
9-е место в рейтинге занимает столица одного из беднейших государств мира - Нджамена. Пребывание в столице Чада обходится иностранцем, желающих сохранить западные стандарты жизни, неимоверно дорого. Сыр в холодильнике и красное вино на ужин могут позволить себе в Нджамене только обладатели очень толстого кошелька.
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Самые дорогие города мира
Женева
На восьмом месте в глобальном рейтинге Mercer - Женева. Во втором по величине городе Швейцарии, на берегах живописного озера, расположены штаб-квартиры многих международных организаций. Город является также одним из финансовых центров мира. Цены на жилье здесь высокие во всех районах.
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Самые дорогие города мира
Шанхай
На седьмом месте – еще один мегаполис Китая, самый большой по численности населения (24,2 мил.) город страны и один из крупнейших городов мира. Баснословно дорогая в Шанхае жилплощадь, особенно в элитных районах.
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Самые дорогие города мира
Киншаса
На шестом месте - столица Демократической Республики Конго. По ВВП на душу населения эта африканская страна занимает одно из последних мест в мире. Киншаса, тем не менее, входит в топ-10 самых дорогих городов мира. Поскольку атрибуты западного образа жизни здесь в дефиците, обеспечивать уровень жизни по привычным для иностранных специалистов стандартам чрезвычайно сложно и потому дорого.
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Самые дорогие города мира
Токио
Токио на этот раз на 5-м месте. Неоднократно в минувшие годы столица Японии возглавляла список самых дорогих городов мира, но в прошлогоднем рейтинге не попала даже в десятку лидеров. На этот раз сильная иена обеспечила скачок Токио в топ-10.
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Самые дорогие города мира
Сингапур
На 4-м месте, как и в прошлогоднем рейтинге Mercer, стоит Сингапур. Ощутимые расходы на обеспечение своих ежедневных потребностей в этом городе-государстве с пятимиллионным населением несутне только иностранцы, но и местные жители.
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Самые дорогие города мира
Цюрих
Третье место - у Цюриха. По подсчетам Mercer, этот крупнейший город Швейцарии является самым дорогим для иностранцев в Европе. В региональный рейтинг по странам Западной Европы кроме Цюриха и Женевы вошел также швейцарский Берн. В этой пятерке значатся еще Лондон и Копенгаген.
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Самые дорогие города мира
Луанда
На вторую строчку опустился лидер рейтинга Mercer с 2013 года – Луанда. В столице Анголы, богатой нефтью, ежемесячная плата за двухкомнатную квартиру класса "люкс" без обстановки составляет 6035,93 евро. Почти вдвое дороже, чем в Лондоне, обходится аренда дома (13693,45 евро) в хорошем районе. Белый хлеб стоит 7,57 евро за килограмм, гамбургер – 11,40 евро.
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Самые дорогие города мира
Гонконг
Гонконг является самым дорогим в 2016 году городом мира для иностранцев по версии консалтинговой группы Mercer. Кофе в одном из ведущих финансовых центров мира стоит 7 евро, литр бензина - 1,61, литр молока - 3,63 евро. Подорожание мегаполиса для иностранцев объясняется тем, что валюта этого специального административного района Китая привязана к доллару США и реагирует на колебания его курса.
Автор: Элла Володина