В Гонконге вновь протестуют против закона об экстрадиции в КНР

В Гонконге тысячи демонстрантов в воскресенье, 16 июня, вновь вышли на акцию протеста, требуя от властей полностью отказаться от спорного законопроекта об экстрадиции предполагаемых правонарушителей и преступников в КНР. Активисты собрались в парке Виктория, чтобы оттуда пройти маршем через центр города.

Правозащитная организация Civil Human Rights Front заявила, что нынешняя акция протеста необходима, поскольку власти Гонконга не полностью отказались от законопроекта об экстрадиции в КНР. Участники мероприятия призывали к отставке главы правительства Гонконга Кэрри Лам.

Многие демонстранты надели черные футболки и несли белые цветы в память о скончавшемся накануне активисте. Полиция Гонконга сообщила, что этот активист покончил самоубийством. Между тем местные СМИ сообщают, что этот человек забрался на строительные леса у одного из универмагов и развернул транспарант протестного содержания. Активист просидел на лесах несколько часов, а позже, при попытке перелезть через парапет, сорвался вниз. Ранее спасатели безуспешно убеждали его слезть вниз и для страховки установили надувную подушку.

Временный отказ от законопроекта

В субботу, 15 июня, глава правительства Кэрри Лам на фоне массовых протестов объявила, что рассмотрение законопроекта об экстрадиции в КНР приостановлено на неопределенный срок, поскольку общественность выражает сомнения по поводу этого документа, и в городе нужно восстановить спокойствие. Ранее Лам решительно поддерживала законопроект об экстрадиции.

Активисты протестуют против планов властей, ссылаясь на то, что в КНР отсутствует прозрачная система юстиции, и в этой стране широко применяется смертная казнь. Неделю тому назад в акции протеста в Гонконге участвовали сотни тысяч человек. Мероприятие было омрачено столкновениями демонстрантов с полицией, в результате которых пострадали более 80 человек.

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