В Германию самолетом или поездом: что реально дешевле?

Все больше россиян, белорусов и украинцев пользуются услугами лоукостеров, выполняющих рейсы в ФРГ. Но действительно ли билет на самолет дешевле, чем на поезд? Смотря, как считать.
Сколько стоит билет на самолет по маршруту Киев - Франкфурт? Чтобы это выяснить, достаточно сделать всего пару кликов. С каждым годом все больше пассажиров из России, Украины и Беларуси пользуются услугами бюджетных авиакомпаний, выполняющих рейсы на короткие расстояния, и отправляются в страны Западной Европы - к примеру, в Германию.
При этом многие пассажиры не знают, а некоторые знают, но предпочитают закрывать глаза на тот факт, что в цены на авиабилеты не включены скрытые экологические издержки. Самолеты выбрасывают в атмосферу огромное количество углекислого газа, который считается главным виновником глобального потепления. Вот и возникает вопрос, не обойдутся ли нам дешевые рейсы дорого в долгосрочной перспективе?
Во сколько на самом деле обходится билет до Берлина
Так сколько же могла бы стоить поездка с учетом экологических издержек? Deutsche Welle попыталась это подсчитать. Мы проанализировали цены на билеты, время, проведенное пассажирами в пути, и уровень выбросов углекислого газа на восьми международных маршрутах: из Москвы, Санкт-Петербурга, Киева и Минска в Берлин и Франкфурт-на-Майне.
Для этого мы разработали компьютерную программу для поиска авиабилетов в Google Flights - ресурса, позволяющего клиентам отслеживать предложения множества авиакомпаний, а затем сравнили их с ценами на железнодорожные билеты на сайтах "Российских железных дорог" (РЖД) и немецкого железнодорожного концерна Deutsche Bahn (DB).
Как и предполагалось, на маршрутах, которые обслуживают лоукостеры, билеты на самолет оказались значительно дешевле, чем на поезд. Впрочем, если вы отправляетесь в поездку из Беларуси, то разница в цене будет не столь значительной: большинство рейсов из Минска в Германию обслуживают весьма дорогие традиционные авиакомпании.
Дальние перелеты - самые экономные
Но как измерить скрытые экологические издержки? Для этого DW использовала данные немецкого Института исследований в области энергетики и защиты окружающей среды (IFEU). Его сотрудники создали сайт EcoPassenger, позволяющий рассчитать потребление энергии и уровень выбросов CO2 на одного пассажира во время авиаперелета или поездки на поезде.
К примеру, топливные баки самолета Boeing 747 могут вместить свыше 200 000 литров топлива - примерно столько же, сколько 4000 легковых автомобилей. Наибольший расход горючего происходит во время взлета и набора высоты. Это означает, что во время длинных перелетов сжигается меньше топлива на километр, чем во время коротких.
По расчетам IFEU, при полете дальностью в 250 км на одного пассажира приходится 75 г керосина на километр пути. Если же длина маршрута составляет 1000 км, этот показатель снижается до 33 г. В нашем случае речь идет об этом, более низком показателе, т.к. расстояния между выбранными нами для эксперимента немецкими городами (Берлин и Франкфурт-на-Майне) и Москвой, Санкт-Петербургом, Киевом и Минском варьируются в пределах 1000-1500 км.
Что же касается электропоездов, то в этом случае уровень выбросов парниковых газов напрямую зависит от метода получения электроэнергии в конкретной стране. К примеру, в 2017 году доля экологически чистых источников энергии в Германии составила 33,1 процента: иными словами, треть электроэнергии в ФРГ производилась из ветра, биомассы, солнца и на гидроэлектростанциях. В свою очередь в Польше этот показатель не достигает и 15 процентов: более 85 процентов энергии там получают из невозобновляемых источников - угля, газа и нефти.
Сколько стоит углекислый газ?
Но как определить, сколько килограммов углекислого газа можно считать разумной платой за наш уик-энд за границей? И во сколько это обходится в денежном выражении? Для этого экономисты ввели понятие так называемых общественных издержек выбросов CO2. Суть теории такова: если мы можем оценить экономические последствия глобального потепления и знаем, каким образом выбросы CO2 приводят к парниковому эффекту и глобальному потеплению, то можно рассчитать и стоимость чистых убытков за каждую дополнительную тонну углекислого газа, выброшенную в атмосферу.
Впрочем, какой должна быть эта величина, пока неясно: среди ученых отсутствует консенсус по данному вопросу. По подсчетам американского Агентства по охране окружающей среды, в 2020 году социальные издержки от выбросов диоксида углерода будут равняться 42 долларам, а в 2050 году - 69 долларам за тонну CO2.
В то же время ряд исследователей утверждают, что эти цифры не отображают потенциальных последствий катастрофического изменения климата и занижены как минимум в десять раз. Поэтому в своих расчетах мы опирались на данные Ирландского института экономическихисоциальных исследований(ESRI), который называет более высокую сумму - а именно, 574 доллара за тонну углекислого газа.
Если добавить общественные издержки от выбросов диоксида углерода к цене на авиабилет, то полеты на лоукостерах больше нельзя будет назвать дешевыми. В этом случае полет на самолете из Киева или Минска в Германию теоретически обошелся бы пассажирам дороже, чем билет на поезд.
Вечерний рейс или ночь в поезде?
Тем временем железнодорожные операторы вкладывают значительные средства в модернизацию составов, пытаясь по возможности сократить время, проведенное пассажирами в пути. Несмотря на это, поезда, курсирующие по восьми указанным маршрутам, до сих пор не могут конкурировать по этому показателю с самолетами.
К примеру, в 2016 году РЖД запустила новый скоростной поезд "Стриж" по маршруту Москва - Берлин. Вагоны поезда оборудованы системой автоматического изменения ширины колесных пар, что позволяет составу переходить с российской колеи на европейскую за 20 минут. Это помогло сократить время поездки почти на 5 часов. Впрочем, даже в этом случае общее время в пути составляет 21 час 30 минут, в то время как полет по тому же маршруту длится менее трех часов.
Разумеется, это не совсем точное сравнение. Пассажиры должны учитывать, что трансфер до аэропорта, прохождение контроля безопасности и посадка добавят к чистому времени полета еще как минимум три часа. Это немного сократит разрыв.
Если же вы готовы провести ночь в поезде, то по своей продолжительности поездка из Минска в Берлин может даже составить конкуренцию самолету. Если вы решите отправиться в столицу Германии вечерним рейсом с пересадкой в Варшаве, то сможете заселиться в отель не раньше 23 часов - слишком поздно, чтобы успеть, к примеру, погулять по городу (а еще и за ночь в гостинице платить). В то же время поезд, который отходит от вокзала в Минске после 18 часов, прибывает в Берлин в 7.45 утра.
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