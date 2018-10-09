 В Германию в 2018 году прибыло 100 тысяч мигрантов | Новости из Германии о Германии | DW | 10.10.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Германия

В Германию в 2018 году прибыло 100 тысяч мигрантов

Число въехавших в ФРГ с начала года мигрантов оказалось значительно ниже ожидавшегося. В подобных условиях интеграция "будет работать", отмечал ранее Хорст Зеехофер.

Хорст Зеехофер

Хорст Зеехофер

С начала года в Германию прибыли порядка 100 тысяч беженцев. Такие данные озвучил во вторник, 9 октября, министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) во время заседания фракции консервативного блока ХДС/ХСС.

В ноябре и декабре приток мигрантов в Германию традиционно снижается, поэтому глава МВД исходит из того, что общее их число за этот год не превысит 200 тысяч.

Контекст

В Германии - острый конфликт между канцлером и главой МВД из-за беженцев. DW - о вариантах, которые есть у Ангелы Меркель на случай, если из ее кабинета выйдут министры от баварского ХСС. (15.06.2018)

Греция и Испания готовы принимать обратно беженцев с немецко-австрийской границы, как того и хотел министр внутренних ФРГ. Однако юристы полагают, что такая практика противоречит закону. (29.06.2018)

Премьер-министр Баварии Хорст Зеехофер назвал максимальное число мигрантов, которых ежегодно может принимать ФРГ. Он полагает, что лишь в таком случае можно обеспечить их успешную интеграцию. (03.01.2016)

Ранее Зеехофер называл данную цифру в качестве целевого показателя, говоря, что "это нам по силам " и в подобных обстоятельствах "будет работать интеграция". "Любое превышение данного числа я считаю чрезмерной нагрузкой", - отмечал он.

"Нагнетание паники"

Еще в июне министр высказывал опасения, что называвшиеся "большой коалицией" в качестве ориентира цифры в 180-220 тысяч мигрантов могут быть "достигнуты и даже превышены".

В свою очередь, эксперт по внутренней политике парламентской фракции Левой партии Улла Йельпке (Ulla Jelpke) называла подобные разговоры со стороны министра "нагнетанием паники".

В середине сентября письмо с призывом отправить Зеехофера в отставку подписали 376 актеров, режиссеров, журналистов, ученых, художников и музыкантов, в том числе руководитель Берлинского кинофестиваля Дитер Косслик (Dieter Kosslick), режиссер Эберхард Келер (Eberhard Köhler), писательница Терезия Мора (Terezia Mora) и другие. По словам подписантов, министр "взял в заложники 18,6 миллиона человек с иммигрантскими корнями и объявил их источником проблем".

Смотрите также:

  • Число беженцев в Германии - инфорграфика

    Инфографика: Беженцы в Германии

    Количество приезжающих в ФРГ беженцев сокращается

    Число прибывающих в Германию беженцев продолжает снижаться. За первый квартал 2017 года в страну въехало чуть более 60 тысяч мигрантов. За тот же период годом ранее число новоприбывших составило почти 190 тысяч.

  • Из каких стран приезжали беженцы в Германию в 2016 году - инфографика

    Инфографика: Беженцы в Германии

    Больше всего ходатайств об убежище - от сирийских беженцев

    В 2016 году беженцы из Сирии, которые спасаются от войны на родине, подали почти 270 тысяч прошений о получении убежища в Германии. Речь идет как о первичных, так и о повторных заявках. В десятку стран с самым большим числом заявителей попала и Россия.

  • Какие учебные заведения посещали на родине живущие в ФРГ беженцы - инфографика

    Инфографика: Беженцы в Германии

    Образование и работа - условие успешной интерграции

    Возможность найти хорошую работу повышает шансы беженцев на успешную интеграцию. Однако не все мигранты имеют возможность трудоустроиться. Серьезной проблемой часто становится отсутствие профессиональной подготовки, а порой - даже школьного образования. Только 17% живущих в Германии беженцев учились на родине в университете.

  • Беженцы, которые добровольно вернулись домой из Германии - инфографика

    Инфографика: Беженцы в Германии

    На родину по собственному желанию

    Программа репатриации беженцев нацелена на то, чтобы помочь догбровольно вернуться на родину мигрантам, не имеющим шансов получить убежище в ФРГ. В рамках этой программы Германия планирует предоставлять таким беженцам возможность перед возвращением домой выучиться на слесаря, монтажника, электрика или каменщика.

    Автор: Ирина Филатова


Смотреть видео 02:42
Now live
02:42 мин

После беспорядков в Хемнице: чего ожидать от правых радикалов?

Контекст

Инфографика: Беженцы в Германии

За последний год количество прибывающих в Германию беженцев заметно снизилось. Кто просит убежище в ФРГ и сколько мигрантов возвращается домой. Инфографика DW. (06.09.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

После беспорядков в Хемнице: чего ожидать от правых радикалов?  

Чеченцы в Германии: драка с афганцами и обращение к президенту - DW Новости  

Беженцы в Германии: как Меркель ужесточит миграционную политику - DW Новости  

Также по теме

Syrische Flüchtlinge

Миграционный кризис преодолен в Германии, но не в мире 16.01.2018

Приток мигрантов в Германию продолжает сокращаться. Потоки беженцев в мире - нет. DW - с данными за 2017 год, а также оценками и прогнозами немецкого министра внутренних дел.

Türkei syrische Flüchtlinge laden Merkel ein

Помешают ли беженцы сформировать новое правительство ФРГ? 10.01.2018

DW - о том, что на самом деле сказал Зигмар Габриэль, коснувшись в Брюсселе темы беженцев и ее роли на переговорах консерваторов и социал-демократов о формировании правительства ФРГ.

Реклама

Самые читаемые

Комментарий: Кремль готовит распад страны?  

The Sun сообщила о переброске РФ в Ливию спецназа ГРУ и комплексов С-300  

Почему в ПАСЕ отложили вопрос о возвращении делегации РФ  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно