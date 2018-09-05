 В Германии 90 процентов жителей пользуются интернетом | Новости из Германии о Германии | DW | 05.09.2018

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Германия

В Германии 90 процентов жителей пользуются интернетом

Все больше жителей Германии выходят в интернет: в 2018 году доля пользователей Сети среди немцев старше 10 лет составила 90 процентов. Абсолютное большинство использует для доступа к интернету смартфон.

Подросток держит в руках смартфон

В Германии доступ к интернету имеют 66,5 миллионов жителей старше 10 лет. Таким образом, пользователями сети являются 90 процентов немцев - на 3 процентных пункта выше, чем в 2017 году, сообщило в среду, 5 сентября, Федеральное статистическое ведомство.

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Для выхода в интернет 87 процентов немцев используют смартфон. Следом идут ноутбуки - 65 процентов жителей Германии имеют их в своем распоряжении. Также популярны стационарные компьютеры и планшеты: с их помощью выходят в сеть соответственно 62 процента и 46 процентов пользователей.

Еще 16 процентов немцев используют для доступа к интернету иную технику, например плееры, электронные книги или так называемые "умные часы". 85 процентов пользовались мобильным интернетом за пределами своего дома или рабочего места.

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    Автор: Наталия Королева


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