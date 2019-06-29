В Германии ширится поддержка арестованного капитана Каролы Ракете

Глава МИД ФРГ потребовал от Италии освободить Каролу Ракете, которая вела корабль с беженцами. Немецкого капитана обвиняют в содействии нелегальной миграции.
Вынесение итальянским судом решения о судьбе, находящейся под домашним арестом Каролы Ракете (Carola Rackete), немецкого капитана судна "Sea-Watch 3", занимавшегося спасением мигрантов у берегов Ливии, отложено. Об этом в понедельник, 1 июля, сообщила занимающаяся спасением беженцев на море организация Sea-Watch. По данным организации, новое заседание состоится во вторник. В понедельник во второй половине дня обвиняемая предстала перед судом сицилийского города Агридженто.
31-летней Ракете вменяется в вину то, что корабль с подобранными в море беженцами, ведомый ею, несмотря на запреты властей вошел в порт итальянского острова Лампедуза. При этом Италия ранее дала согласие на прием только 13 человек, в число которых вошли больные, женщины и дети. Капитану могут предъявить обвинение в содействии нелегальной миграции. В случае признания Ракете виновной, ей грозит до 10 лет тюрьмы.
Во время более чем трехчасового судебного заседания адвокат Ракете Алессандро Гамберини заявил, что ситуация на борту судна "постепенно ухудшалась", и из-за долгого ожидания разрешения на заход в порт положение могло "выйти из-под контроля". Прокурор отверг аргументацию защиты. По словам обвинения, люди на борту получили медицинскую помощь, команда судна находилась на связи с инстанциями на берегу и получила "все виды поддержки". Прокуратура потребовала ввести в адрес Каролы Ракете запрет на пребывание в Италии. Если суд поддержит это, она будет освобождена до суда и быстро депортирована.
Акция помощи Ракете и Sea-Watch собрала более миллиона евро
Ранее в понедельник правительство ФРГ потребовало освободить капитана. "С нашей точки зрения, в результате разбирательства, которое проводит правовое государство, может быть только освобождение Каролы Ракете", - написал в твиттере глава МИД ФРГ Хайко Мас. При этом председатель бундестага Вольфганг Шойбле (Wolfgang Schäuble) предостерег спасателей мигрантов от того, чтобы они посылали "неправильные сигналы" своими действиями и, таким образом, продвигали бизнес контрабандистов, занимающихся нелегальными перевозками людей. В ответ на заявление Хаймо Маса министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заметил, что немецкому политику следует "призвать своих граждан к ненарушению итальянских законов".
Акция по сбору пожертвований, которую была объявлена в пользу Sea-Watch и Каролы Ракете за несколько часов принесла более миллиона евро. На немецком телевидении было собрано более 735 тысяч евро, через итальянскую страницу в одной из социальных сетей собрали более 410 тысяч евро. Деньги пойдут на оплату судебных издержек по делу Ракете. Кроме того, по словам представителя Sea-Watch, если корабль "останется конфискованным", организации "понадобится новый".
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