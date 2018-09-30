В Германии шесть человек задержаны по подозрению в терроризме

В Германии задержаны шесть мужчин по подозрению в создании террористической организации правого толка "Революция Хемниц". Об этом в понедельник, 1 октября, сообщает Генпрокуратура в Карлсруэ. Речь идет о шести гражданах Германии в возрасте от 20 до 30 лет. Наряду с задержаниями в Саксонии также прошли обыски в нескольких квартирах и других помещениях. Еще 14 сентября из-за того же подозрения был задержан 31-летний Кристиан К, с тех пор он находится под стражей.

Все семеро участников группы, по версии прокуратуры, планировали совершать нападения на иностранцев и политических оппонентов, а также уже пытались приобрести огнестрельное оружие. Прокуратура относит их к "хулиганам, скинхедам и неонацистам" экстремистского толка в Хемнице и считает, что они сформировали группу не позднее 11 сентября. Участвовали ли они в беспорядках в Хемнице в августе этого года, не уточняется, но это вполне вероятно, пишет Spiegel.

Демонстрации в Хемнице

В Хемнице 26 августа был в ходе драки был убит мужчина. Преступление, предположительно, совершили, мигранты. После этого в городе начались митинги и демонстрации как против миграционной политики властей, так и против ксенофобии. Некоторые их них перерастали в столкновения с полицией и беспорядки. Тогда же было опубликовано видео, на котором видно, как несколько участников акции против миграции гоняются за темнокожими иностранцами.

Ханс-Георг Масен (Hans-Georg Maaßen), занимавший тогда пост председателя Федерального ведомства по охране конституции ФРГ, заявил, что речь идет о "целенаправленной дезинформации, чтобы отвлечь общественность от убийства в Хемнице" гражданина Германии. После этого он лишился своего поста и был переведен на должность спецсоветника в МВД.

Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) планирует посетить в Хемниц в октябре.

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