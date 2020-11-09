В Германии хотят штрафовать за приставания на улице

"Куколка!", "Красотка!", "Телефончик?", восхищенный свист, причмокивание, комментарии по поводу внешности, - приставая таким образом на улице к незнакомкам, мужчины (а чаще именно они себе такое позволяют) расценивают это как комплименты. Только вот женщины их зачастую воспринимают совсем иначе.

В Instagram подписчицы приводят примеры того, как к ним обращались приставалы. Выводя надписи цветными мелками на улицах немецких городов, они пытаются привлечь внимание к проблеме. Кэтколлинг (от англ. catcalling - "подзывание кошки") - разновидность уличного домогательства. "Комплименты" такого рода в Германии не имеют последствий для их авторов. И с этим несогласна 20-летняя студентка из Фульды Антония Квель (Antonia Quell). В августе она инициировала онлайн-петицию, адресованную министру юстиции ФРГ, министру по делам семьи и в целом федеральному правительству. Под ней уже подписалось свыше 65 тысяч человек.

Кэтколлингу пока нет места в немецком законе

"Не каждый мужчина это делает, но каждой женщине это знакомо. Кэтколлинг нельзя путать с комплиментами. Это демонстрация доминантности и власти. Вербальному сексуальному харассменту нужно отвести место в законе", - отмечается в петиции. В Уголовном кодексе Германии предусмотрено наказание за оскорбление: денежный штраф или, в особых случаях, тюремное заключение сроком до двух лет. И некоторые случаи словесного сексуального харассмента на улице были отнесены к этой статье. "Происходит это тогда, когда высказывание носит выраженно оскорбительный характер, например, когда женщину принижают и сводят к сексуальному объекту или когда занижают социальную значимость транссексуала", - объясняет DW доцент юридического факультета Галле-Виттенбергского университета Аня Шмидт (Anja Schmidt), в фокусе исследований которой, среди прочего, и уголовно-правовые нормы, предусматривающие ответственность за преступления на сексуальной почве.

Антония Квель

Высказывания из серии "У тебя такая фигура! Не хочешь ли зайти ко мне?" под эту статью не подпадают. Их нельзя отнести и к сексуальным домогательствам - по нынешнему определению они считаются преступлением при наличии физического контакта. По словам юриста, случаи, в которых человек подвергается сексуальному домогательству, но не на физическом, а на вербальном уровне, до сих пор не наказуемы. Например, если к девушке в поезде пристают несколько мужчин, используя комментарии с сексуальным подтекстом и пытаясь ее запугать. "Да, это нарушение общественного порядка. Но закон применим скорее к рекламе проституции, к серьезным предложениям секс-услуг, - уточняет Аня Шмидт. - В случае же кэтколлинга зачастую имеет место попытка оказать давление на человека, используя свою власть".

Ситуация была бы однозначнее, если бы кэтколлинг расценивался как отдельное уголовное преступление, считает юрист. Активистка Антония предлагает наказывать за словесный харассмент денежными штрафами. Как это делают, например, во Франции, где с 2018 года за подобные "комплименты" можно распрощаться с суммой до 750 евро. Противозаконным кэтколлинг также считается в Бельгии, Нидерландах и Португалии.

Приставания - не флирт

По данным опроса, проведенного Фондом европейских прогрессивных исследований два года назад, две трети женщин в Германии хотя бы раз в жизни сталкивались на улице с посвистываением им вслед. Свыше 40 процентов - с комментариями, насмешками, сексистскими оскорблениями или жестами сексуального характера. Треть из них - женщины в возрасте до 25 лет. "Есть различные случаи. Конечно, некоторые формы оказания внимания радуют. И если женщине такое нравится, это ее полное право. Но мы должны прислушиваться и к людям, у которых был негативный опыт", - говорит Антония в интервью DW.

Она сама не раз слышала на улице высказывания с сексуальным подтестом в свой адрес: "Такие истории рассказывают и друзья. Думаю, большинству женщин, живущих в городах, знакомо это явление". Например, однажды Антония возвращалась поздно вечером домой на велосипеде, а двое парней догнали ее на автомобиле. Один из них протянул из окна машины бутылку и предложил выпить. Девушка посоветовала им удалиться подальше - и услышала оскорбление. Обидные комментарии, агрессия и прямая провокация нередко сопровождают такие уличные приставания. Кстати, во Франции поводом для принятия закона в 2018 году стал случай в парижском кафе. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как мужчина запускает в 22-летнюю Мари пепелницу и дает ей пощечину. Незадолго до этого он, проходя мимо Мари, прокомментировал ее внешность, на что она возмутилась.

Как наказывать за кэтколлинг?

Антония пытается изменить восприятие кэтколлинга в Германии. По ее убеждению, здесь важнее не денежные штрафы, а само осознание того, что подобное поведение противоправно. В комментариях под петицией Антонии много тех, кто с ней солидарен и согласен поддержать инициативу.

Кэтколлинг - слово английское, проблема универсальная

Но еще больше критических отзывов. Кто-то сомневается, что немецкое общество для этого созрело. Кто-то видит проблему в интерпретации. "Домагательство - субъективное восприятие. Разграничение с социальной адекватностью почти невозможно. Такой состав преступления открывает пространство для подозрений, угроз и мести", - считает один из противников петиции. Другие боятся травли всех мужчин подряд - в том числе и тех, кто кэтколлингом не занимается. Некоторые размышляют о точности определения: что можно назвать вербальным сексуальным домогательством? Кто будет это решать? Немало и тех, кто сомневается в том, можно ли будет доказать такое уличное приставание и призвать нарушителя к ответу.

Аня Шмидт отмечает, что все зависит от ситуации и формы высказывания. "Если оно устное, то помогут показания свидетелей или аудио- и видеозапись. Если оно сделано в соцсетях, то с документацией проще. И еще важна потенциальная готовность следственных органов и судей серьезно отнестись к этой форме нефизического сексуального насилия", - подчеркивает юрист. Сформировать отношение к проблеме помогают и такие акции, как петиция против кэтколлинга, уверена Аня Шмидт.

"Сложность расследования - это не аргумент, - спорит Антония с критиками. - Проблема предоставления доказательств касается почти всех преступлений, и уж тем более в случае оскорбления или сексуального домогательства. Это - не моя задача. Правительство и законодатели должны думать над тем, как это лучше сделать".

Под петицией подписалось достаточное количество человек, и теперь ее рассмотрением займется специальная комиссия в бундестаге. Если ее члены посчитают, что нынешняя законодательная база не решает проблему кэтколлинга, они могут инициировать дебаты в парламенте. В недавшем прошлом похожая кампания увенчалась успехом. В июле апскертинг (фото- и видеосъемка под юбкой) немецкий бундестаг признал уголовным преступлением. За него грозит штраф или до двух лет лишения свободы. А все началось с онлайн-петиции двух девушек из южной Германии.

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