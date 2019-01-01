 В Германии требуют повторного лишения аккредитации РУСАДА | Новости из Германии о России | DW | 02.01.2019

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Россия

В Германии требуют повторного лишения аккредитации РУСАДА

Борцы с допингом в Германии призывают предоставить российским атлетам право участвовать в международных соревнованиях только после "восстановления доверия к свободной от допинга культуре спорта в России".

Биатлонисты на трассе

Национальное антидопинговое агентство Германии (NADA) выступило за повторное лишение аккредитации Российского антидопингового агентства (РУСАДА). "С нашей точки зрения, российский спорт не выполнил требования Всемирного антидопингового агентства WADA", - заявили в среду, 2 января, в Бонне. NADA исходит из того, что WADA проявит последовательность и признает РУСАДА несоответствующим антидопинговому кодексу. "Для защиты "чистых" спортсменок и спортсменов во всем мире, ради спорта без допинга, WADA должно занять принципиальную позицию", - сказано в заявлении NADA.

Немецкие борцы с допингом выступают за то, чтобы предоставить российским атлетам право участвовать в международных соревнованиях только тогда, когда будет "полностью восстановлена вера в свободную от допинга культуру спорта в России". "Другими словами, когда WADA получит в московской лаборатории данные в электронном виде, а также доступ к допинг-пробам, проверит их и подтвердит их чистоту", - резюмирует NADA.

Контекст

Российский спорт - на грани изоляции. Это признал и глава РУСАДА. По его словам, так продолжаться не может. Финал "допингового сериала" ожидается 15 января. А пока - краткое содержание предыдущих серий. (28.12.2018)

Решение восстановить в правах Российское антидопинговое агентство - не просто потеря авторитета WADA, но и удар в лицо чистым спортсменам, считает Штефан Нестлер. (20.09.2018)

В тот же день глава Немецкого олимпийского спортивного союза (DOSB) Альфонс Хёрман (Alfons Hörmann) призвал WADA к решительным действиям и подчеркнул, что в нынешней ситуации доверия может лишиться и само Всемирное антидопинговое агентство, "если не проявит последовательность". Оно уже подвергалось резкой международной критике, когда в сентябре 2018 года восстановило членство РУСАДА после почти трехлетней дисквалификации.

Накануне, 1 января, Всемирное антидопинговое агентство подтвердило, что до 31 декабря 2018 года - установленного ранее крайнего срока - не получило доступ к данным московской антидопинговой лаборатории.

Что ждет РУСАДА

До конца первой недели января отчет побывавшей в Москве делегации специалистов WADA во главе с независимым экспертом Хосе Антонио Паскуалем поступит на рассмотрение Комитета агентства по соответствию антидопинговому кодексу.

На заседании 14-15 января в Монреале доклад и сопроводительные документы будут проанализированы. Затем рекомендации комитета поступят исполкому агентства.

Если Комитет по соответствию рекомендует лишить РУСАДА членства, а исполнительный комитет WADA согласится с этим, единственным возможным шагом для российского агентства станет обращение в Спортивный арбитражный суд в Лозанне. После рассмотрения апелляции в CAS будет принято окончательное решение.

Москва уведомлена

В пресс-службе WADA сообщили, что о начале соответствующей процедуры уведомили министра спорта РФ Павла Колобкова и генерального директора РУСАДА Юрия Гануса.

Ранее Ганус предупреждал президента РФ Владимира Путина, что если эксперты WADA не получат данные об антидопинговых пробах в требуемые сроки, то это повлечет за собой дисквалификацию всех российских спортсменов и невозможность проводить в стране международные состязания.

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    Автор: Илья Коваль


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