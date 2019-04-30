В Германии с июля 2019 года повышают пенсии

В Германии с 1 июля существенно повысят пенсионные выплаты. Соответствующее решение во вторник, 30 апреля, приняло правительство Германии по предложению министерства труда. Пенсии в западных землях Германии вырастут на 3,18 процента, в землях бывшей ГДР еще больше - на 3,91 процента. Министр труда Германии Хубертус Хайль (Hubertus Heil) в этой связи заявил о "необычайно радующем развитии ситуации с пенсиями".
Повышением пенсий достигнут очередной шаг на пути к полному уравниванию пенсий на востоке и западе страны, которое должно быть достигнуто к 2024 году. На данный момент, после июльского повышения, "восточная пенсия" будет составлять 96,5 процента от "западной".
В этом году в Германии активно ведется дискуссия о повышении пенсий, в частности, Хубертус Хайль в феврале заявил о необходимости введения базовой пенсии, которая будет выше нынешней минимальной на 447 евро. Она должна будет выдаваться людям, которые, проработав не менее 35 лет, получали лишь минимальную зарплату.
"При получении пенсий существует большая несправедливость, - заявил Хайль. - Очень много людей трудились всю жизнь, но из-за низких зарплат получают лишь базовое материальное обеспечение (Grundsicherung. - Ред.)". По словам политика, тот, кто десятилетиями тяжело работал, имеет право получать значительно больше денег, чем тот, кто не работал вовсе: "Это вопрос уважения трудовой деятельности".
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Немец в "девятке диснеевских стариков"
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Рузвельт называл Disney's Nine Old Men верховным судом, состоявшим из упрямых старцев. Из уст Уолт Диснея то была похвала. "Девятью стариками" он называл художников в шутку - все они были намного его моложе. В девятку (с первого ряда слева направо) входили: Милт Кал, Марк Дэвис, Фрэнк Томас, Эрик Ларсон, Олли Джонстон, Лес Кларк, Уорд Кимбалл, Джон Лаунсбери и Вольфганг Райтерман.
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Аниматор из Мюнхена
Вольфганг Райтерман (справа) был единственным немцем среди диснеевских "стариков". Впрочем, на исторической родине он прожил недолго. Когда ему было около двух лет, его семья эмигрировала в США, где поселилась сначала в Канзас-Сити, а затем в Калифорнии. Мечтавший стать пилотом Вольфганг после школы поработал чертежником на авиазаводе, а потом поступил в школу искусств Chouinard Art Institute.
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Немец в "девятке диснеевских стариков"
Нескучная мультипликация
В институте он делал большие успехи в рисовании акварелью и был рекомендован для студии Уолта Диснея. Карьера художника-мультипликатора поначалу его не прельщала. Он думал, что рисовать изо дня в день одно и то же - скучно. Тем не менее, уже через год после окончания института он пришел к Диснею в 1934 году проработал на студии до 1981 года как аниматор, режиссер и продюсер.
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Немец в "девятке диснеевских стариков"
Талантливый художник
Вули, как его называли друзья и коллеги, работал сначала в качестве художника-мультипликатора. В фильме "Белоснежка и семь гномов", например, он анимировал появление лица в волшебном зеркале королевы. Он также нарисовал сражение динозавров в "Фантазии", всадника без головы в "Приключениях Икабода и мистера Тоада", крокодила в "Питере Пэне" и Малефисенту в образе дракона в "Спящей красавице".
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Лауреат "Оскара"
С 1959 года он уже режиссер-постановщик. Сначала постановщик отдельных эпизодов в фильме "Спящая красавица" и сорежиссер в "101 далматинец", а затем уже главный режиссер. Его "Винни-Пух и день забот" в 1969 году получил премию "Оскар" как лучший мультфильм. Вольфганг Райтерман был также режиссером полнометражного фильма "Приключения Винни" (1977).
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А также продюсер
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Немец в "девятке диснеевских стариков"
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Автор: Элла Володина