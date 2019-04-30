В Германии с июля 2019 года повышают пенсии

В Германии с 1 июля существенно повысят пенсионные выплаты. Соответствующее решение во вторник, 30 апреля, приняло правительство Германии по предложению министерства труда. Пенсии в западных землях Германии вырастут на 3,18 процента, в землях бывшей ГДР еще больше - на 3,91 процента. Министр труда Германии Хубертус Хайль (Hubertus Heil) в этой связи заявил о "необычайно радующем развитии ситуации с пенсиями".

Повышением пенсий достигнут очередной шаг на пути к полному уравниванию пенсий на востоке и западе страны, которое должно быть достигнуто к 2024 году. На данный момент, после июльского повышения, "восточная пенсия" будет составлять 96,5 процента от "западной".

В этом году в Германии активно ведется дискуссия о повышении пенсий, в частности, Хубертус Хайль в феврале заявил о необходимости введения базовой пенсии, которая будет выше нынешней минимальной на 447 евро. Она должна будет выдаваться людям, которые, проработав не менее 35 лет, получали лишь минимальную зарплату.

"При получении пенсий существует большая несправедливость, - заявил Хайль. - Очень много людей трудились всю жизнь, но из-за низких зарплат получают лишь базовое материальное обеспечение (Grundsicherung. - Ред.)". По словам политика, тот, кто десятилетиями тяжело работал, имеет право получать значительно больше денег, чем тот, кто не работал вовсе: "Это вопрос уважения трудовой деятельности".

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