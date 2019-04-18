В Германии снижается число верующих

55 процентов жителей Германии верят в бога - таковы результаты опроса, проведенного по заказу издания Der Spiegel социологическим институтом Kantar Public. Результаты будут опубликованы в журнале в субботу, 20 апреля. В 2005 году в бога верили 66 процентов немцев, отмечает журнал.

Уровень веры в бога снизился и у тех немцев, кто причисляет себя к двум крупнейшим христианским конфессиям. Если в 2005 года в бога верили 85 процентов католиков, то сегодня только 75 процентов. У протестантов доля верующих сократилась еще более резко - с 79 до 67 процентов.

40 процентов немцев считают, что жизнь после смерти возможна. В то же время уровень верующих в загробную жизнь снижается с возрастом: в жизнь после смерти верит только 29 процентов жителей Германии старше 65 лет. Среди людей младше 65 лет доля верующих в загробную жизнь превышает 40 процентов.

Атеисты более толерантны?

Между тем, согласно данным другого опроса, западноевропейские христиане более отрицательно относятся к иноверцам или иностранцам, чем атеисты. Люди, определяющие себя, как христиане, чаще имеют "негативные взгляды на иммигрантов, мусульман и евреев", указывается в отчете американского научно-исследовательского центра Pew Research Center.

Так, 49 процентов практикующих христиан и 45 процентов не практикующих христиан, опрошенных в 15 европейских странах, заявили, что ислам не связан с их национальной культурой и не соответствует их ценностям. Среди людей, не принадлежащих ни к одной конфессии, такое мнение высказали 32 процента респондентов. В Германии подобной точки зрения придерживаются 55 процентов практикующих христиан, при том, что остальные показатели аналогичны среднеевропейским.

_____________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложениеDW для | iOS | Android

Смотрите также:

Смотреть видео 01:55 Поделиться Жуткий эксперимент: израильтянин-атеист арабского происхождения прошелся по Берлину в кипе (19.04.18) Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/2wJA6 Жуткий эксперимент: израильтянин-атеист арабского происхождения прошелся по Берлину в кипе (19.04.18)