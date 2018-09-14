 В Германии - рекордная июньская жара (фотогалерея) | Кадр дня | DW | 27.06.2019

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Кадр за кадром

В Германии - рекордная июньская жара (фотогалерея)

В среду, 26 июня, в земле Бранденбург, а также в Саксонии столбик термометра поднялся до 38,6 градуса. Такого пекла в Германии не было уже очень давно!

  • Мюнхен

    Июньская жара в Германии - 2019

    На этой неделе Германию накрыла жара, уже побившая исторические рекорды. В среду, 26 июня, сразу в двух местах - в землях Бранденбург и Саксония - столбик термометра поднялся до 38,6 градуса. Предыдущий июньский рекорд в Германии продержался более 70 лет. Он был установлен в 1947 году и составлял 38,5 градуса. Так от жары спасаются сейчас в Мюнхене (фото).

  • Броккен

    Июньская жара в Германии - 2019

    Абсолютный рекорд для Германии был установлен в 2015 году и составляет 40,3 градуса. В качестве альтернативы можно отправиться куда-нибудь в горы, где нынешняя погода переносится легче - например, на гору Броккен в регионе Гарц.

  • Берлин

    Июньская жара в Германии - 2019

    Посмотрим, как выглядит Германия в эти дни, и как спасаются от жары немцы, но начнем... со слона, принимающего освежающий душ в Берлине. Кстати, если уже начали в зоопарке…

  • Гамбург

    Июньская жара в Германии - 2019

    Такую знойную погоду немцы называют "обезьяньей жарой" (Affenhitze). Возникло это выражение, вероятно, около сотни лет назад в Берлинском зоопарке, где в павильоне для обезьян очень часто было невыносимо жарко. Однако эта фотография сделана в Гамбурге, где живет, предположительно, самый старый орангутан в мире - 58-летняя Белла. Нынешнюю погоду, судя по всему, она переносит нормально.

  • BdT Erdmännchen mit Eistorte (picture-alliance/dpa/H. C. Dittrich)

    Июньская жара в Германии - 2019

    Сурикатов в Ганноверском зоопарке в эти жаркие дни балуют фруктовым мороженым.

  • Зондерсгаузен

    Июньская жара в Германии - 2019

    Если есть время, многие предпочитают спасаться от жары в тени около озер, прудов и рек - например, в тюрингском Зондерсгаузене.

  • Ганновер

    Июньская жара в Германии - 2019

    Один из бассейнов в Ганновере. Места пока хватает всем желающим.

  • Цешдорф

    Июньская жара в Германии - 2019

    Водным процедурам рады все! Эта фотография сделана около бранденбургского Цешдорфа.

  • Мюнхене

    Июньская жара в Германии - 2019

    Теперь вновь заглянем в баварскую столицу - в один из мюнхенских бассейнов. Жара и прыжки в воду - очень даже приятное сочетание.

  • Нижняя Саксония

    Июньская жара в Германии - 2019

    Надувная лодка и прохлаждающийся лодочник на речке Лайне в Нижней Саксонии.

  • Дюссельдорф

    Июньская жара в Германии - 2019

    В Дюссельдорфе - тоже жарко.

  • Гессен

    Июньская жара в Германии - 2019

    Одно из пшеничных полей в Германии. Немецкие фермеры ожидают, что нынешняя жара приведет к снижению урожайности зерна.

  • Берлин

    Июньская жара в Германии - 2019

    В ожидании захода солнца после жаркого дня в Берлине на холме Драхенберг.

  • Берлин

    Июньская жара в Германии - 2019

    Там же, но во время восхода солнца и начала очередного изнуряющего жаркого дня.

  • Эдерзе

    Июньская жара в Германии - 2019

    Однако закончим нашу подборку в Гессене - на озере Эдерзе.


  • Мюнхен

    Июньская жара в Германии - 2019

    На этой неделе Германию накрыла жара, уже побившая исторические рекорды. В среду, 26 июня, сразу в двух местах - в землях Бранденбург и Саксония - столбик термометра поднялся до 38,6 градуса. Предыдущий июньский рекорд в Германии продержался более 70 лет. Он был установлен в 1947 году и составлял 38,5 градуса. Так от жары спасаются сейчас в Мюнхене (фото).

  • Броккен

    Июньская жара в Германии - 2019

    Абсолютный рекорд для Германии был установлен в 2015 году и составляет 40,3 градуса. В качестве альтернативы можно отправиться куда-нибудь в горы, где нынешняя погода переносится легче - например, на гору Броккен в регионе Гарц.

  • Берлин

    Июньская жара в Германии - 2019

    Посмотрим, как выглядит Германия в эти дни, и как спасаются от жары немцы, но начнем... со слона, принимающего освежающий душ в Берлине. Кстати, если уже начали в зоопарке…

  • Гамбург

    Июньская жара в Германии - 2019

    Такую знойную погоду немцы называют "обезьяньей жарой" (Affenhitze). Возникло это выражение, вероятно, около сотни лет назад в Берлинском зоопарке, где в павильоне для обезьян очень часто было невыносимо жарко. Однако эта фотография сделана в Гамбурге, где живет, предположительно, самый старый орангутан в мире - 58-летняя Белла. Нынешнюю погоду, судя по всему, она переносит нормально.

  • BdT Erdmännchen mit Eistorte (picture-alliance/dpa/H. C. Dittrich)

    Июньская жара в Германии - 2019

    Сурикатов в Ганноверском зоопарке в эти жаркие дни балуют фруктовым мороженым.

  • Зондерсгаузен

    Июньская жара в Германии - 2019

    Если есть время, многие предпочитают спасаться от жары в тени около озер, прудов и рек - например, в тюрингском Зондерсгаузене.

  • Ганновер

    Июньская жара в Германии - 2019

    Один из бассейнов в Ганновере. Места пока хватает всем желающим.

  • Цешдорф

    Июньская жара в Германии - 2019

    Водным процедурам рады все! Эта фотография сделана около бранденбургского Цешдорфа.

  • Мюнхене

    Июньская жара в Германии - 2019

    Теперь вновь заглянем в баварскую столицу - в один из мюнхенских бассейнов. Жара и прыжки в воду - очень даже приятное сочетание.

  • Нижняя Саксония

    Июньская жара в Германии - 2019

    Надувная лодка и прохлаждающийся лодочник на речке Лайне в Нижней Саксонии.

  • Дюссельдорф

    Июньская жара в Германии - 2019

    В Дюссельдорфе - тоже жарко.

  • Гессен

    Июньская жара в Германии - 2019

    Одно из пшеничных полей в Германии. Немецкие фермеры ожидают, что нынешняя жара приведет к снижению урожайности зерна.

  • Берлин

    Июньская жара в Германии - 2019

    В ожидании захода солнца после жаркого дня в Берлине на холме Драхенберг.

  • Берлин

    Июньская жара в Германии - 2019

    Там же, но во время восхода солнца и начала очередного изнуряющего жаркого дня.

  • Эдерзе

    Июньская жара в Германии - 2019

    Однако закончим нашу подборку в Гессене - на озере Эдерзе.


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    Остров Лангенес (Langeneß), Шлезвиг-Гольштейн. На фотографии - Лангенес во время шторма.

    Автор: Максим Нелюбин


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