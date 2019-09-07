В Германии резко упали продажи электронных сигарет

После того, как в США были зафиксированы смертельные случаи, связанные с курением электронных сигарет, их продажи в Германии резко снизились. Больше половины торговцев такими сигаретами отмечают снижение товарооборота на 30-40 процентов, сообщает информагентство dpa в воскресенье, 27 октября, со ссылкой на результаты опроса, проведенного коммерческой организации "Объединение за курение без табака" (BfTG), в которое входят производители и продавцы электронных сигарет. В опросе приняли участие около 600 предпринимателей.

При этом каждый пятый опрошенный дистрибьютор сообщил о падении продаж более чем на 50 процентов. 88 процентов участников исследования полагают, что негативное воздействие на спрос оказали сообщения о смертельных случаях в США. Рынок электронных сигарет в Германии до сих пор развивался быстро, его годовой рост оценивался в 25-40 процентов, сообщил глава BfTG Дустин Дальман (Dustin Dahlmann). В ФРГ насчитывается более 3 тысяч магазинов электронных сигарет. В 2017 году выручка от их продажи составила около 580 млн евро.

В США от электронных сигарет умерли 34 человека

По последним данным Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США, в стране зафиксировано 34 смертельных случаев, а также около 1600 подтвержденных случаев заболеваний, связанных с потреблением электронных сигарет.

Согласно проведенным исследованиям, большинство пострадавших использовали в своих электронных курительных устройствах жидкости, содержащие тетрагидроканнабинол (ТГК), который входит в состав марихуаны.

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