 В Германии резко упали продажи электронных сигарет | Новости из Германии о Германии | DW | 27.10.2019

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Германия

В Германии резко упали продажи электронных сигарет

Каждый пятый дистрибьютор электронных сиграет в ФРГ говорит о падении продаж более чем в два раза. Это связывают с сообщениями о случаях смерти в США в результате их потребления.

Мужчина курит электронную сигареты

После того, как в США были зафиксированы смертельные случаи, связанные с курением электронных сигарет, их продажи в Германии резко снизились. Больше половины торговцев такими сигаретами отмечают снижение товарооборота на 30-40 процентов, сообщает информагентство dpa в воскресенье, 27 октября, со ссылкой на результаты опроса, проведенного коммерческой организации "Объединение за курение без табака" (BfTG), в которое входят производители и продавцы электронных сигарет. В опросе приняли участие около 600 предпринимателей.

Контекст

Сигареты в РФ дорожают в среднем на 23% за год. Власти считают, что вместе с запретами на курение это помогает россиянам отказаться от табака. Но побочным эффектом стал рост теневого рынка. (13.02.2017)

Бундестаг одобрил законопроект, запрещающий продажу электронных сигарет и кальянов детям и подросткам. Эксперты требуют запретить вообще все ароматические вещества для них. (29.01.2016)

При этом каждый пятый опрошенный дистрибьютор сообщил о падении продаж более чем на 50 процентов. 88 процентов участников исследования полагают, что негативное воздействие на спрос оказали сообщения о смертельных случаях в США. Рынок электронных сигарет в Германии до сих пор развивался быстро, его годовой рост оценивался в 25-40 процентов, сообщил глава BfTG Дустин Дальман (Dustin Dahlmann). В ФРГ насчитывается более 3 тысяч магазинов электронных сигарет. В 2017 году выручка от их продажи составила около 580 млн евро.

В США от электронных сигарет умерли 34 человека   

По последним данным Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США, в стране зафиксировано 34 смертельных случаев, а также около 1600 подтвержденных случаев заболеваний, связанных с потреблением электронных сигарет.

Согласно проведенным исследованиям, большинство пострадавших использовали в своих электронных курительных устройствах жидкости, содержащие тетрагидроканнабинол (ТГК), который входит в состав марихуаны.

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    Автор: Элла Володина


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