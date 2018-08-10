В Германии растет число жителей с двойным гражданством

Большинство иностранцев, получающих гражданство Германии, сохраняют при этом свое прежнее гражданство. Об этом сообщила в пятницу, 10 августа, немецкая газета Die Welt со ссылкой на Федеральное ведомство по статистике. По его данным, в прошлом году почти две трети из 112 тысяч иностранцев, ставших гражданами ФРГ, оставили у себя свои прежние паспорта.

С одной стороны, это связано с особыми правилами для граждан Евросоюза, поэтому 99 процентов из 39 тысяч новых граждан Германии сохранили первоначальное гражданство одной из стран ЕС.

С другой стороны, Германия перестала требовать от людей, имеющих статус беженца, отказываться от прежнего гражданства при получении немецкого. Поэтому никто из 2689 иранцев, 2479 сирийцев, 2400 афганцев, 2390 марокканцев, 1125 тунисцев, 462 алжирцев и 952 нигерийцев, став гражданином ФРГ, не отдал свой прежний паспорт. Среди выходцев из других стран этот показатель тоже очень высок: почти 88 процентов из 3480 иракцев, получив немецкий паспорт, остались гражданами Ирака.

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