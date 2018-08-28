В Германии прошли обыски у правых экстремистов

В четырех федеральных землях Германии в среду, 10 апреля, прошла спецоперация против предполагаемой сети правых экстремистов. Только в Бранденбурге около 400 полицейских обыскали более тридцати различных объектов, заявил министр внутренних дел этой федеральной земли Карл-Хайнц Шрётер (Karl-Heinz Schröter). Причиной проведения масштабной акции он назвал подозрение в создании криминальной группировки из футбольных фанатов, любителей боевых единоборств и правых экстремистов.

По данным Шрётера, подозреваемые долгое время находились под наблюдением сотрудников спецслужб. О результатах операции будет объявлено в четверг. Министр заявил лишь, что она дала результаты, не останавливаясь на подробностях. Помимо Бранденбурга, обыски были проведены в Берлине, Саксонии и Мекленбурге - Передней Померании.

По мнению полиции, выступления правых экстремистов в Хемнице летом 2018 года были организованы предполагаемым объединением. Кроме того, его членов подозреваютв угрозах журналистам, нанесении телесных повреждений, незаконном владении оружием, уклонении от уплаты налогов. По данным берлинской газеты Tagesspiegel, среди членов криминального объединения есть и неонацисты, которые ранее уже попадали в поле зрения правоохранительных органов в связи с насильственными преступлениями.

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