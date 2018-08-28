 В Германии прошли обыски у правых экстремистов | Новости из Германии о Германии | DW | 10.04.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Германия

В Германии прошли обыски у правых экстремистов

Немецкая полиция провела спецоперацию в четырех федеральных землях. Ее целью стала предполагаемая сеть правоэкстремистских футбольных фанатов.

Во время полицейской операции

Во время полицейской операции

В четырех федеральных землях Германии в среду, 10 апреля, прошла спецоперация против предполагаемой сети правых экстремистов. Только в Бранденбурге около 400 полицейских обыскали более тридцати различных объектов, заявил министр внутренних дел этой федеральной земли Карл-Хайнц Шрётер (Karl-Heinz Schröter). Причиной проведения масштабной акции он назвал подозрение в создании криминальной группировки из футбольных фанатов, любителей боевых единоборств и правых экстремистов.

Контекст

Рост числа нападений зафиксирован впервые за последние три года. Все новые инциденты произошли в восточных федеральных землях. (20.09.2018)

Арестованные мужчины подозреваются в создании террористической организации правого толка "Революция Хемниц". По данным прокуратуры, 3 октября они планировали устроить атаку. (02.10.2018)

По данным Шрётера, подозреваемые долгое время находились под наблюдением сотрудников спецслужб. О результатах операции будет объявлено в четверг. Министр заявил лишь, что она дала результаты, не останавливаясь на подробностях. Помимо Бранденбурга, обыски были проведены в Берлине, Саксонии и Мекленбурге - Передней Померании.

По мнению полиции, выступления правых экстремистов в Хемнице летом 2018 года были организованы предполагаемым объединением. Кроме того, его членов  подозреваютв угрозах журналистам, нанесении телесных повреждений, незаконном владении оружием, уклонении от уплаты налогов. По данным берлинской газеты Tagesspiegel, среди членов криминального объединения есть и неонацисты, которые ранее уже попадали в поле зрения правоохранительных органов в связи с насильственными преступлениями.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

  • ЧМ по футболу - зубная паста для фанатов

    Немецкие болельщики: особенности и предпочтения

    В качестве поддержки родной команды уже с утра можно настроиться на правильную волну, почистив зубы трехцветной пастой.

  • Дом в Зандберге, покрашенный в цвета флага Германии

    Немецкие болельщики: особенности и предпочтения

    Настоящие футбольные фанаты не мелочатся, а сразу красят весь фасад в цвета флага. Этот дом находится в городке Зандберг (Sandberg).

  • ЧМ по футболу – слоны-фанаты

    Немецкие болельщики: особенности и предпочтения

    Можно еще выкрасить хвосты слонам в зоопарке!

  • ЧМ по футболу – рулоны сена

    Немецкие болельщики: особенности и предпочтения

    На полях Германии сборную страны поддерживают трехцветными рулонами сена.

  • ЧМ по футболу для фанатов - крышка унитаза

    Немецкие болельщики: особенности и предпочтения

    Отрадно, что и в туалете вам напоминают о любимой команде.

  • ЧМ по футболу – дом вверх дном

    Немецкие болельщики: особенности и предпочтения

    "Дом вверх дном" на балтийском острове Узедом: поддерживать сборную Германии можно в любом положении.

  • ЧМ по футболу - фанаты в облегающем костюме

    Немецкие болельщики: особенности и предпочтения

    Зачем покупать флаг, если можно им стать!

  • ЧМ по футболу - фанаты

    Немецкие болельщики: особенности и предпочтения

    Можно ограничиться косметикой и трехцветно подчеркнуть глаза и губы.

  • ЧМ по футболу - фанаты

    Немецкие болельщики: особенности и предпочтения

    Кому-то достаточно маникюра...

  • ЧМ по футболу - трехцветные контактные линзы

    Немецкие болельщики: особенности и предпочтения

    А кто-то готов и на мир посмотреть "трехцветно".

  • ЧМ по футболу - Народные огурцы из Шпреевальда

    Немецкие болельщики: особенности и предпочтения

    Подходящий провиант - маринованные огурцы в банках трех цветов.

  • ЧМ по футболу для фанатов - трехцветная паста с томатным соусом

    Немецкие болельщики: особенности и предпочтения

    Почему бы не съесть во время трансляции тарелку пасты трех цветов с томатным соусом?

  • ЧМ по футболудля фанатов - трехцветные пирожные

    Немецкие болельщики: особенности и предпочтения

    Для сладкоежек - трехцветные пирожные.

  • ЧМ по футболу для фанатов - мороженое

    Немецкие болельщики: особенности и предпочтения

    Мороженое охлаждает и бодрит.

  • ЧМ по футболу - аксессуары для фанатов

    Немецкие болельщики: особенности и предпочтения

    Все для фанатов: кепки, панамы, шарфы и даже бикини соответствующих цветов.

  • ЧМ по футболу - Public Viewing в Германии

    Немецкие болельщики: особенности и предпочтения

    В полном снаряжении во время прямой трансляции.

  • ЧМ по футболу – юные фанаты

    Немецкие болельщики: особенности и предпочтения

    И младшее поколение не отстает от опытных болельщиков.

  • ЧМ по футболу – собака-фанат

    Немецкие болельщики: особенности и предпочтения

    Не каждый даже самый верный болельщик выдерживает напряжение. Многим нужна передышка...

  • ЧМ по футболу – немецкие фанаты в пивном саду

    Немецкие болельщики: особенности и предпочтения

    Но зрелым болельщикам - все нипочем!

  • Чемпионат мира по футболу

    Немецкие болельщики: особенности и предпочтения

    Чемпионат мира по футболу - это праздник, встречи с единомышленниками, новые знакомства, новые друзья, новая любовь…

    Автор: Инга Ваннер


Смотреть видео 01:11

Демонстрация правых радикалов в Кётене

Контекст

Немецкие болельщики: особенности и предпочтения

Утром можно почистить зубы черно-красно-золотой пастой, днем съесть трехцветный тортик, вечером, укутавшись в немецкий флаг, посмотреть трансляцию. Еще варианты? Пожалуйста! (21.06.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Демонстрация правых радикалов в Кётене  

Дело о национал-социалистическом подполье: какие выводы должны сделать власти  

Протесты в Хемнице: АдГ обвиняют в поддержке неонацистов  

Также по теме

Deutschland Demonstration der rechten Szene in Chemnitz

Комментарий: Беспорядки в Хемнице как предостережение политикам 28.08.2018

В восточногерманском Хемнице уже два дня буйствуют правые радикалы. Полиция с ситуацией не справляется. Чтобы побороть правые структуры, не хватает политической воли, считает Ханс Пфайфер.

Deutschland Demonstration der rechten Szene in Chemnitz

Беспорядки в Хемнице вызвали переполох в Берлине 29.08.2018

Беспорядки и антимигрантские выступления в Хемнице, небольшом городе на востоке Германии, не на шутку встревожили федеральное правительство. Почему - объясняет DW.

Deutschland Demonstration der rechten Szene in Chemnitz

Что известно об убийстве и беспорядках в Хемнице? 28.08.2018

После убийства гражданина ФРГ - предположительно беженцами - в Хемнице на востоке Германии начались волнения. DW - о том, что уже известно о случившемся, и чего ожидать дальше.

Реклама

Самые читаемые

Комментарий: Россия, или Молодым здесь не место  

Глава Госдепа указал на различие ситуаций с Голанами и Крымом  

Кому на пользу спешка в избрании президента в Казахстане  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно