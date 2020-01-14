 В Германии прошли аресты и обыски чеченцев, близких к исламистским кругам | Новости из Германии о Германии | DW | 14.01.2020

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Германия

В Германии прошли аресты и обыски чеченцев, близких к исламистским кругам

Немецкая Генпрокуратура сообщила о спецоперации сразу в нескольких федеральных землях Германии в связи с подозрениями в возможной подготовке теракта.

Полиция в Берлине проводит обыск

Полиция в Берлине проводит обыск

В нескольких федеральных землях Германии ранним утром вторника, 14 января, прошли полицейские рейды и обыски. Их причиной Генпрокуратура ФРГ называет подозрения в подготовке крупного террористического акта, который может угрожать государству. В операции участвовали около 180 сотрудников спецподразделений. В заявлении Генпрокуратуры, размещенном в Twitter, говорится, что рейды был направлены против "подозреваемых чеченского происхождения".

Руководило операцией управление уголовной полиции Берлина. Обыски прошли в Берлине, Бранденбурге, Северном Рейне-Вестфалии и Тюрингии. Другие подробности официально не сообщаются. В Берлине обыск был проведен в районе Марцан-Хеллерсдорф на первом этаже шестиэтажного здания. В результате были задержаны два человека.

Контекст

Подавляющее большинство высылаемых россиян - чеченцы, пишет Der Tagesspiegel. Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев считает, что представители чеченского народа могут получить защиту и на территории РФ. (23.10.2019)

В Берлине подвели итоги международного проекта по борьбе с организованной преступностью. Одна из тем проекта - русскоязычные преступники. (18.11.2019)

Газета "Bild"пишет, что при проведении операции в Бранденбурге был, по крайней мере, один арест. В Хагене обыск проводился в доме родителей 24-летнего чеченца, живущего в Берлине. В ходе обыска конфискован компьютер.

По сведениям журналистов, подозреваемые уже некоторое время находятся в поле зрения полиции. Немецкая полиция считает сеть чеченских исламистов  крайне опасной, поскольку многие входящие в нее чеченцы участвовали в войне иумеют обращаться с оружиеми взрывчатыми веществами. Кроме того, у них есть контакты с организованными преступными группировками, что облегчает доступ к оружию. Об этом говорилось в недавнем отчете Федерального ведомства по уголовным делам Германии. 

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    Автор: Александра Елкина


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"Русская мафия" в Германии и автоугоны: на что ушли 500 тысяч евро из бюджета ЕС

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Bild: Обыски и аресты среди чеченских исламистов в Германии

Bild: Обыски и аресты среди чеченских исламистов в Германии

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