 В Германии протестуют против визита Эрдогана | Новости из Германии о Германии | DW | 22.09.2018

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Германия

В Германии протестуют против визита Эрдогана

Протестные акции из-за того, что турецкого лидера будут принимать в ФРГ в соответствии с самым высоким уровнем протокола, прошли по призыву прокурдского объединения "Erdogan Not Welcome".

Прокурдские демонстранты в Дюссельдорфе

Прокурдские демонстранты в Дюссельдорфе (фото из архива)

Сотни противников политики президента Турции Реждепа Тайипа Эрдогана вышли в субботу, 22 сентября, на улицы германских городов в знак протеста против государственного визита турецкого лидера в ФРГ, намеченного на 28 и 29 сентября. Призывы к акциям исходили, в частности, от прокурдского объединения "Erdogan Not Welcome".

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В Берлине в акции приняли участие, по данным полиции, нескольких сотен собравшихся, в Дюссельдорфе - 200, в Билефельде и Эссене - почти сто. Аналогичные мероприятия прошли в Гамбурге, Франкфурте-на-Майне, Ганновере и Штутгарте. Недовольство протестующих, в частности, вызывают действия режима Эрдогана, направленные против его критиков: журналистов, ученых и других оппозиционеров, которые заключены в Турции в тюрьмы. Кроме того, митингующие напомнили о серьезных нарушениях прав человека в сирийском городе Африн. Вооруженные силы Турции и их сторонников обвиняют в мародерстве, произвольных арестах, пытках и похищениях мирных жителей в регионе, где некогда преобладало курдское население.

Депутаты не пойдут на банкет

На фоне критики несколько депутатов бундестага отказались принять участие в государственном банкете в резиденции Бельвю, объявленном главой германского государства Франком-Вальтером Штайнмайером (Frank-Walter Steinmeier) по случаю прибытия Эрдогана 28 сентября. Президент ФРГ должен встретить своего турецкого коллегу с воинскими почестями.

Критики полагают, что принимать Эрдогана по самому высокому уровню протокола неуместно из-за напряженности в отношениях между Берлином и Анкарой.

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    Автор: Григорий Аросев, Илья Коваль


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