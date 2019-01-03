 В Германии произошла масштабная утечка данных сотен немецких политиков | Новости из Германии о Германии | DW | 04.01.2019

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Германия

В Германии произошла масштабная утечка данных сотен немецких политиков

В интернет попали личные данные немецких политиков разных уровней, включая канцлера Меркель. Паспорта, кредитки, адреса, номера телефонов, переписка политиков появились в Сети в конце декабря.

Здание Рейхстага в Берлине

Личные данные и документы сотен немецких политиков, среди которых оказалась и канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel), были выставлены на всеобщее обозрение в интернете предположительно в результате кибератаки. Об этом в пятницу, 4 января, на пресс-конференции в Берлине сообщили официальные представители правительства и министерства внутренних дел ФРГ.

В Сеть попали данные кредитных карт, номера телефонов, адреса, личные и внутрипартийные документы, такие как паспорта, счета, письма, приглашения, заявки на посещение партсъездов и даже содержимое чатов депутатов всех партий, представленных в бундестаге, а также депутатов земельных ландтагов, немецких членов европарламента и политиков коммунального уровня. Кроме того, опубликованы личные данные ряда деятелей культуры и журналистов.

Контекст

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Как сообщила представитель правительства ФРГ Мартина Фитц (Martina Fietz), среди опубликованных данных канцлера Меркель не обнаружено конфиденциальных или секретных материалов. Неизвестные опубликовали адреса электронной почты и номер факса Меркель, а также несколько писем. 

По словам Фитц, к расследованию инцидента подключились Федеральное ведомство по безопасности в сфере информационной техники (BSI), Федеральное ведомство уголовной полиции и Федеральное ведомство по защите конституции.

Была ли кибератака?

Представитель МВД также сообщил, что ведомства проверяют, имела ли место хакерская атака как таковая. По одной из версий, некто, имеющий доступ к частным данным в силу своей деятельности, мог  предать огласке чувствительную информацию, передает агентство dpa. Уже известно, что утечка данных произошла не через правительственную сеть. Проверяется версия о возможном хищении данных через внутреннюю сеть бундестага.

Преступники до сих пор не обнаружены, мотивы взлома и слива данных пока неизвестны. Судя по всему, системного подхода к поиску данных у злоумышленников не было - они просто опубликовали все, что им удалось украсть. Политически важных или секретных материалов там, вероятнее всего, нет, заявили представители немецких властей на пресс-конференции, уточнив, что еще не изучена вся информация. Однако ущерб может оказаться значительным из-за большого объема похищенных личных данных политиков.

Ссылки на похищенные данные были распространены через соцсеть Twitter в конце декабря - в виде "предрождественских сюрпризов". Однако заметили их только вечером 3 января. В настоящий момент представители пострадавших партий занимаются оценкой нанесенного им ущерба, а спецслужбы блокируют доступ к ставшей общественным достоянием информации.

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    Автор: Илья Коваль


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Кибербезопасность в Германии: Берлин готов отразить атаки хакеров из РФ

Контекст

Взломай меня полностью: самые громкие кибератаки последних лет

В последние годы то и дело появляются новости о взломах и хакерах, которым приписывают связи со спецслужбами России. Фотогалерея DW - о самых резонансных случаях хакерской активности. (24.03.2017)  

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