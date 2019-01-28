 В Германии продлят срок проверок на сотрудничество со ″штази″ | Новости из Германии о Германии | DW | 14.05.2019

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Германия

В Германии продлят срок проверок на сотрудничество со "штази"

Правительство ФРГ рассмотрит законопроект о переносе ограничительного срока проверок сотрудников госучреждений на возможное сотрудничество с госбезопасностью ГДР с 2019 на 2030 год.

Бывшая тюрьма штази в Берлине

Бывшая тюрьма "штази" в Берлине

Сотрудников государственных учреждений в Германии и соискателей подобных рабочих мест будут и в дальнейшем проверять на предмет возможного сотрудничества в прошлом с министерством госбезопасности ГДР ("штази"). Правительство ФРГ намерено 15 мая рассмотреть соответствующий законопроект, сообщают во вторник, 14 мая, издания медиагруппы Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Контекст

100 точек на карте Берлина - тысячи покалеченных судеб. К концу 1980-х годов на территории Восточного Берлина слежкой за населением собственной страны занималось порядка 36 000 сотрудников "штази". (15.04.2019)

Чтобы оценить то, насколько хорошо или плохо функционирует демократия, надо сравнить ее с диктатурой. В этом помогает германский фонд, изучающий немецкий опыт жизни при социализме. (17.10.2018)

Четверть века в Германии существует специальное федеральное ведомство, занимающееся архивами "штази". Новые задачи вызвали необходимость его реформирования. Подробности - у DW. (12.04.2016)

Согласно проекту документа, ограничительный срок для подобных проверок продлевается с конца 2019 до 2030 года - об этом договорились консервативный блок ХДС/ ХСС и социал-демократы, когда заключали коалиционное соглашение.

Запланированное продление сроков проверок на сотрудничество со "штази" - это правильно, считает председатель парламентского комитета по культуре Катрин Будде (Katrin Budde), в чьем ведении находится Федеральное ведомство, занимающееся архивами "штази".

Люди, которым сейчас около 50 лет, вполне могли успеть поработать на госбезопасность ГДР, а теперь впервые подать свою кандидатуру на госслужбу, отметила Будде. По ее словам, "к 2030 году подобные случаи вряд ли уже останутся, и тогда эта тема будет исчерпана".

Согласно действующему в ФРГ закону об архивах "штази", члены федерального правительства, военнослужащие и судьи, а также высокопоставленные сотрудники госучреждений должны проверяться на возможное сотрудничество с министерством госбезопасности ГДР. Проверки могут проводиться в отношении соискателей на определенные должности, а при наличии подозрений или появлении новых фактов могут проводиться расширенные проверки и в отношении сотрудников, занимающих менее высокие позиции.

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