В Германии продлят срок проверок на сотрудничество со "штази"

Сотрудников государственных учреждений в Германии и соискателей подобных рабочих мест будут и в дальнейшем проверять на предмет возможного сотрудничества в прошлом с министерством госбезопасности ГДР ("штази"). Правительство ФРГ намерено 15 мая рассмотреть соответствующий законопроект, сообщают во вторник, 14 мая, издания медиагруппы Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Согласно проекту документа, ограничительный срок для подобных проверок продлевается с конца 2019 до 2030 года - об этом договорились консервативный блок ХДС/ ХСС и социал-демократы, когда заключали коалиционное соглашение.

Запланированное продление сроков проверок на сотрудничество со "штази" - это правильно, считает председатель парламентского комитета по культуре Катрин Будде (Katrin Budde), в чьем ведении находится Федеральное ведомство, занимающееся архивами "штази".

Люди, которым сейчас около 50 лет, вполне могли успеть поработать на госбезопасность ГДР, а теперь впервые подать свою кандидатуру на госслужбу, отметила Будде. По ее словам, "к 2030 году подобные случаи вряд ли уже останутся, и тогда эта тема будет исчерпана".

Согласно действующему в ФРГ закону об архивах "штази", члены федерального правительства, военнослужащие и судьи, а также высокопоставленные сотрудники госучреждений должны проверяться на возможное сотрудничество с министерством госбезопасности ГДР. Проверки могут проводиться в отношении соискателей на определенные должности, а при наличии подозрений или появлении новых фактов могут проводиться расширенные проверки и в отношении сотрудников, занимающих менее высокие позиции.

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