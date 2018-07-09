 В Германии признали вне закона группировку Osmanen Germania | Новости из Германии о Германии | DW | 10.07.2018

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Германия

В Германии признали вне закона группировку Osmanen Germania

От турецкого националистического формирования Osmanen Germania BC исходит серьезная угроза, сочли в МВД ФРГ. У членов объединения прошли обыски.

Эмблема Osmanen Germania BC

Эмблема Osmanen Germania BC

Министерство внутренних дел Германии признало вне закона действующее на территории Германии националистическое формирование Osmanen Germania BC, созданное проживающими в ФРГ турками. Оно объединяет рокерскую группу, боксерский клуб и называет себя "братством". Как отмечается в обнародованном во вторник, 10 июля, заявлении ведомства, подписанном главой МВД Хорстом Зеехофером (Horst Seehofer), "от клуба исходит серьезная угроза интересам отдельных лиц и широкой общественности".

Кроме того, утром во вторник прошли обыски у членов Osmanen Germania BC в федеральных землях Рейнланд-Пфальц, Баден-Вюртемберг, Бавария и Гессен.

Как указали в министерстве, деятельность группировки противоречит закону, регулирующему порядок создания и права общественных объединений в Германии. Под запрет подпали и все региональные отделения Osmanen Germania BC, которых в ФРГ не менее 16.

"Те, кто отвергает верховенство закона, не могут ждать от нас поблажек", - пояснил Зеехофер. Запрет был введен с опорой на результаты оперативно-розыскных мероприятий, начатых в отношении группировки в середине марта.

Давно в поле зрения полиции Германии 

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Osmanen Germania BC давно находилась в поле зрения властей Германии. В общей сложности у организации - около 2500 членов по всей стране. По данным полиции, член правящей в Турции Партии справедливости и развития (ПСР) и доверенное лицо президента Реджепа Тайипа Эрдогана Метин Кюлюнк передавал руководству клуба деньги - напрямую или через посредников. За это боксеры-любители должны были преследовать проживающих в Германии курдов и оппонентов Эрдогана. Предполагается, что Кюлюнк несет ответственность и за организацию протестов в связи с принятой в 2016 году резолюцией бундестага, в соответствии с которой массовые убийства армян в Османской империи в начале 20-го века признаны геноцидом.

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    Автор: Григорий Аросев, Илья Коваль


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