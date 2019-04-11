 В Германии призвали Зеленского выложить карты на стол | Новости из Германии об Украине | DW | 12.04.2019

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Украина

В Германии призвали Зеленского выложить карты на стол

Немецкий политик призвал Владимира Зеленского сообщить, каким он видит внешнеполитический курс Украины в случае победы на президентских выборах.

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский

В Германии призвали Владимира Зеленского "выложить карты на стол" и сообщить, куда он поведет страну в случае победы на выборах президента Украины. Последние годы Германия непрерывно поддерживала Украину, поэтому в Берлине "имеют право знать, что будет в будущем", заявил однопартиец канцлера Меркель, замглавы фракции Христианско-демократического союза (ХДС) в бундестаге Йохан Вадепуль (Johann Wadepuhl) в пятницу, 12 апреля, перед визитом в Берлин украинского президента и кандидата во втором туре выборов Петра Порошенко.

Контекст

Порошенко провел знак равенства между Зеленским и Путиным. Избирателей поставили перед выбором: голосуйте за нынешнего президента, иначе в Украину придет Россия, считает Сергей Руденко. (11.04.2019)

Кандидаты в президенты Украины Порошенко и Зеленский изложили в своих предвыборных программах во многом похожие идеи. Они часто касаются сфер, на которые президент непосредственно не влияет. (11.04.2019)

Зеленский является "чистым листом", и совершенно неясно, продолжит ли он в случае победы на выборах проевропейский курс Украины, сказал немецкий политик в интервью агентству AFP.

По его мнению, встреча канцлера Ангелы Меркель (Angela Merkel) с президентом Петром Порошенко за девять дней до второго тура выборов в Украине не следует рассматривать как вмешательство в предвыборную кампанию. "Это не окажет влияния не украинцев", - считает Вадепуль. Он отказался предсказывать исход выборов, однако заметил, что Зеленский является фаворитом президентской гонки, поскольку выиграл первый тур с большим перевесом голосов.

По словам политика, Германия ожидает от нового президента Украины продолжения реформ, в первую очередь в области правого государства, борьбы с коррупцией, а также направленных на увеличение прозрачности работы государственного аппарата.

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    Автор: Ута Штайнвер


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