В Германии придумали съедобные кассовые чеки. Зачем?

Буденхайм / Мозиннинг / Карлсруэ • "Brauchen Sie einen Bon?" ("Нужен ли Вам чек"?) - запомните эту немецкую фразу. Даже если вы в Германии отрицательно покачаете головой в ответ на этот вопрос кассира, чек он все же напечатает и сразу же выбросит в мусорное ведро - не из-за вредного характера или рассеянности. Таков новый закон.

Такие вот аппетитные пончики, украшенные съедобными кассовыми чеками из сахарной помадки, сейчас можно купить в некоторых немецких булочных и кондитерских - например, в коммуне Буденхайм в земле Рейнланд-Пфальц и баварском Мозиннинге, где были сделаны две первые фотографии. Таким способом здешние пекари и кондитеры решили выразить протест в связи с новыми правилами, введенными для предприятий розничной торговли и общественного питания в Германии в начале этого года. Теперь при любой покупке, даже одной-единственной булочки за 20 центов, продавцы и официанты обязаны печатать кассовый чек - вне зависимости от того, нужен он клиенту или нет (нем. Belegausgabepflicht, Bonpflicht). Исключения возможны, например, для киосков, но при соблюдении строгих правил.

Немецкие власти таким способом хотят бороться с разного рода налоговыми манипуляциями, ущерб от которых для бюджета составляет в этой сфере в Германии до 10 миллиардов евро в год - по официальным оценкам. Некоторые эксперты называют куда большие суммы - от 30 до 60 миллиардов евро. Однако планы подвергались критике еще задолго до вступления новых правил в силу.

Третья фотография была сделана в конце декабря в Карлсруэ, где владелец одного из ресторанов развесил в своем заведении такие гирлянды из кассовых чеков, оставленных клиентами всего за одну неделю. Кассовые чеки печатаются, как правило, на термической бумаге, которую нельзя выбрасывать в контейнеры для обычной макулатуры, так как она покрыта специальным химическим слоем. При этом, по оценкам объединений розничной торговли, общая протяженность дополнительных, то есть ненужных кассовых чеков за год составит два миллиона километров - пять с лишним раз от Земли до Луны, что вряд ли хорошо с точки зрения защиты окружающей среды. К тому же современные кассовые системы технически защищены от манипуляций, что делает эту меру излишней.

Судя по всему, тема обязательно-принудительных кассовых чеков в наступившем году будет оставаться в Германии на повестке дня. Например, в январе молодые активисты-экологи из немецкого города Ботропа собрали около четырех тысяч таких оставленных покупателями чеков и отправили их по почте на адрес Федерального министерства окружающей среды в Берлине.

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