 В Германии по делу итальянской мафии задержаны 14 человек | Новости из Германии о Германии | DW | 05.12.2018

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Германия

В Германии по делу итальянской мафии задержаны 14 человек

Полицейские ведомства ФРГ, Бельгии, Нидерландов и Италии ведут совместное расследование по делу о наркоторговле, мошенничестве и связях с мафиозной группировкой "Ндрангета".

Спецоперация в Дуйсбурге, 5 декабря 2018 года

Спецоперация в Дуйсбурге, 5 декабря 2018 года

Полиция ФРГ, Бельгии и Испании в среду, 5 декабря, провела масштабную спецоперацию в связи с делом о наркоторговле и мошенничестве. В Германии обыски прошли на 65 объектах, в частности, в федеральных землях Северный Рейн - Вестфалия, Тюрингия, Бавария и в Берлине. Спецоперация также прошла на испанском острове Майорка и в бельгийском городе Вервье.

В ФРГ задержаны 14 человек, шесть из них - по ордерам на арест, выданным в Италии, Бельгии и Нидерландах, говорится в заявлении германского Федерального ведомства по уголовным делам. В ходе обысков обнаружены, кроме прочего, крупные суммы наличных денег и автомобили, которые использовались в преступных целях. Прокуратура Кельна сообщает об арестах имущества на общую сумму в несколько миллионов евро. Всего в Германии по делу проходят 47 подозреваемых.

80 кг кокаина вместо лошадей

В марте 2016 года специальная следственная комиссия уголовной полиции Кельна начала расследование в отношении ряда граждан ФРГ и Италии в возрасте от 33 до 68 лет, главный подозреваемый - итальянец, владеющий рестораном под Кельном. Дело было открыто в связи с 80 кг кокаина, обнаруженными в грузовике для перевозки лошадей в британском порту Харидж. Предполагается, что подозреваемые организовали отправку из Великобритании в Нидерланды не менее 23 таких партий.

Контекст

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Кроме того, по версии следствия, часть фигурантов дела создали по всей Германии сеть компаний, которые вели дела с иностранными партнерами и через подставных лиц приобретали, в частности, транспортные средства, офисную мебель, оргтехнику и средства связи. В этой связи с конца 2017 года зафиксировано 166 случаев мошенничества с общим ущербом на сумму не менее 1,3 млн евро. 

Связь с преступной группировкой "Ндрангета"

Ведущееся в Кельне расследование тесно связано с делом против членов мафиозного клана из Сан-Луки в итальянском регионе Калабрия, которым с августа 2016 года совместно занимаются  правоохранительные органы ФРГ, Бельгии, Нидерландов и Италии. Этот клан подозревается в торговле кокаином в крупных объемах и, по данным итальянских спецслужб, относится к одной из наиболее влиятельных современных мафиозных группировок в Италии "Ндрангета", которая занимается торговлей оружием, людьми, наркотиками и имеет многомиллиардные обороты.

Федеральное ведомство по уголовным делам ФРГ отмечает, что наркоторговля - основной источник дохода "Ндрангеты". Предполагается, что полученные таким путем средства используются для сделок с недвижимостью в Германии, которые в свою очередь проводятся с целью отмывания денег. 

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    Автор: Александра Елкина


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Ссылки в интернете

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Полиция Кельна об обысках по делу об итальянской мафии

В Италии начался мегапроцесс над "Ндрангетой": 147 подсудимых  

Аудио- и видеофайлы по теме

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