В Германии полиция разбирает баррикады в Хамбахском лесу

Полиция в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия во вторник, 23 июня, начала крупную операцию в Хамбахском лесу, превратившемся в символ борьбы экологов против угольной промышленности. По словам представителя полиции, стражи порядка не собираются демонтировать жилые постройки, возведенные активистами. Речь идет о сносе баррикад, мешающих проезду.

Активисты в Хамбахском лесу возвели на некоторых лесных дорогах 15-метровые структуры из стволов деревьев с платформами. "Полиция не может мириться с этим, поскольку дороги должны оставаться свободными для проезда спасательных автомобилей. Это общественный лес, и мы должны иметь возможность патрулировать его", - указали в правоохранительных органах.

По оценкам полиции, в Хамбахском лесу остается около 100 активистов широкого политического спектра, включая анархистов.

Массовая акция протеста в Хамбахском лесу

Первоначально лес на участке между Кельном и Ахеном планировалось вырубить для расширения угольного разреза, однако активисты устроили массовую акцию протеста с участием около 50 тысяч человек.

Осенью 2018 года полиция выдворила большинство активистов и демонтировала 86 импровизированных построек в Хамбахском лесу. Глава МВД Северного Рейна - Вестфалии Херберт Ройль (Herbert Reul) тогда заявил, что нельзя мириться с существованием территорий, на которых не действует закон.

В начале нынешнего года федеральное и земельные правительства, а также энергетические концерны согласились отказаться от вырубки Хамбахского леса. Активисты назвали это успехом акции гражданского неповиновения. Они, однако, отказались покинуть лес.

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