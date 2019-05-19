 В Германии перевернулся рейсовый автобус Flixbus: более 70 пострадавших | Новости из Германии о Германии | DW | 19.05.2019

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Германия

В Германии перевернулся рейсовый автобус Flixbus: более 70 пострадавших

В автокатастрофе рейсового автобуса под Лейпцигом погиб один человек, более 70 пострадали. Автобан перекрыт в обоих направлениях.

Автокатастрофа на автобане A9 под Лейпцигом

Автокатастрофа на автобане A9 под Лейпцигом

На автобане A9 под Лейпцигом в воскресенье, 19 мая, перевернулся автобус Flixbus. По меньшей мере, один человек погиб, более 70 пострадали, из них 7 получили тяжелые ранения, заявляют в полиции.

Контекст

В 2017 году в Германии было зарегистрировано в общей сложности 2,6 миллиона ДТП. 300 тысяч из них - с пострадавшими людьми. Число погибших составило 3177 человек. (05.09.2018)

Эти правила в Германии изучают в автошколах, но многие рано или поздно о них забывают, из-за чего попадают в опасные для жизни ситуации, а также подвергают опасности других. (16.01.2018)

Всего в автобусе находились 74 пассажира. Тех, кто получил серьезные травмы, доставляли в больницы на вертолетах. Рядом с местом аварии также соорудили пункт помощи для тех, кто был легко ранен. Спасатели смогли извлечь тела погибших из автобуса только через несколько часов после аварии, полиция пока не сообщает их имена.

Причину аварии полиция пока не называет, заявляя, что ведется расследование. Автобус выполнял рейс из Берлина в Мюнхен, заявили в компании Flixbus агентству dpa. Компания также выразила соболезнования пассажирам, водителям, а также их семьям и друзьям.

Автобан A9 сейчас перекрыт в обоих направлениях, полиция рассчитывает открыть движение по нему в сторону Мюнхена к утру понедельника, 20 мая.

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