В Германии перевернулся рейсовый автобус Flixbus: более 70 пострадавших

На автобане A9 под Лейпцигом в воскресенье, 19 мая, перевернулся автобус Flixbus. По меньшей мере, один человек погиб, более 70 пострадали, из них 7 получили тяжелые ранения, заявляют в полиции.

Всего в автобусе находились 74 пассажира. Тех, кто получил серьезные травмы, доставляли в больницы на вертолетах. Рядом с местом аварии также соорудили пункт помощи для тех, кто был легко ранен. Спасатели смогли извлечь тела погибших из автобуса только через несколько часов после аварии, полиция пока не сообщает их имена.

Причину аварии полиция пока не называет, заявляя, что ведется расследование. Автобус выполнял рейс из Берлина в Мюнхен, заявили в компании Flixbus агентству dpa. Компания также выразила соболезнования пассажирам, водителям, а также их семьям и друзьям.

Автобан A9 сейчас перекрыт в обоих направлениях, полиция рассчитывает открыть движение по нему в сторону Мюнхена к утру понедельника, 20 мая.

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