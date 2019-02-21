В Германии первыми взялись за "Русскую прачечную"

Мы перекрыли им кран, и это главное, - говорит сотрудница прокуратуры в Мюнхене, объясняя смысл недавнего рейда полицейских Федерального ведомства по уголовным делам. В течение трехдневной операции полицейские конфисковали в баварских городах Нюрнберг, Регенсбург, Мюльдорф-на-Инне и в гессенском Швальбахе-на-Таунусе четыре здания, а также арестовали счета, на которых в целом находилось почти 8 миллионов евро. В общей сложности, сумма конфискованного составила около 50 миллионов евро.

Коммерческая недвижимость и финансы, арестованные полицией в Германии, напрямую связаны с системой отмывания денег, имеющей разные названия: "Ландромат", "Русская прачечная", "Молдавская схема". Через нее из России были выведены колоссальные суммы - не менее 22 миллиардов долларов только за три года, с 2011 по 2014-й.

Помощь пришла от расследователей из OCCRP

Подозреваемых по этому делу в Германии - трое. Один живет с семьей в Мюнхене, у него "есть и немецкий паспорт", сообщили DW в мюнхенской прокуратуре. Он не находится под стражей, так как правоохранительные органы считают, что риска побега нет. Другие детали о подозреваемых не сообщаются: официальные обвинения против них пока не выдвинуты.

Это первый громкий удар в Западной Европе по "Русской прачечной", о которой известно с 2014 года, когда о мошеннической схеме рассказали журналисты Центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP).

В прокуратуре признают, что доклад OCCRP, опубликованный в 2014 году, сыграл важную роль в работе следствия. "Естественно, это было важно", - сказала DW старший прокурор Мюнхенской прокуратуры Анне Ляйдинг (Anne Leiding). По ее словам, хотя следствие в Германии началось на год раньше журналистских публикаций, но к тому моменту полиции удалось установить лишь сам факт отмывания денег, но не проследить всю схему вплоть до России.

Как работала "Русская прачечная"

Схема самого масштабного из известных вывода денег из России выглядела так: мошенники получали фиктивные решения молдавского суда по взысканию с подставных российских фирм-однодневок долгов на многомиллионные суммы. Деньги у компаний, существовавших только на бумаге, "чудесным" образом находились и отправлялись фирмам-кредиторам в Великобритании или в офшорах. "Молдавской" схему прозвали еще и потому, что большая часть средств была выведена с помощью молдавского банка Moldindconbank. Еще часть была отправлена дальше, в латвийский Trasta Komercbanka, откуда поступила, в частности, в Германию, через немецкие Deutsche Bank и Commerzbank. Попав в юрисдикцию ЕС, деньги считались "отмытыми".

Вывеска Moldindconbank

Из фигурантов расследования ответственность понес молдавский бизнесмен и совладелец Moldindconbank Вячеслав Платон, осужденный у себя на родине на длительный срок заключения. Под суд попал и "король обнала" россиянин Александр Григорьев. Через подконтрольные ему банки в России деньги шли в Молдавию. И Платон, и Григорьев, впрочем, лишь частично преследуются по эпизодам, связанным с "молдавской схемой". Суд над Григорьевым пока идет. Взаимодействие российских и молдавских следственных органов затормозилось еще с 2014 года.

О происхождении миллиардов и том, кто стоит за этими деньгами, известно до сих пор немного. Среди крупных бенефициаров "Прачечной" OCCRP обнаружил российских "королей госзаказа" Алексея Крапивина и Валерия Маркелова. По данным OCCRP, связанный с ними холдинг "Группа компаний 1520" является крупнейшим подрядчиком РЖД. Маркелов, по информации СМИ, с ноября 2018 года находится под арестом по подозрению в хищениях, Крапивин - объявлен в оперативный розыск. А, например, в схеме отмывания денег в Швейцарии были замешаны сразу несколько сотрудников двух российских оборонных компаний, входящих в концерн "Ростех". Россияне, как удалось выяснить местному изданию Beobachter, входили в управляющий совет торговой компании из города Винтертур, замешанной в получении грязных денег из России.

Германия в очень разветвленной системе отмывания денег (всего деньги разошлись по 732 банкам в 96 странах мира) играла не самую значительную роль. 50 миллионов, конфискованные полицией, - это "существенная часть" всего нелегального денежного потока, который удалось обнаружить, говорят в мюнхенской прокуратуре. По некоторым данным, общий оборот в ФРГ мог составить около 100 миллионов евро. Часть средств ушла на оплату промышленных немецких товаров.

OCCRP: "Хотя бы на время помешали им"

В Центре исследования коррупции и организованной преступности новость из Германии о конфискации имущества восприняли с радостью. "Конечно, мы рады! Это была детальная, хорошо проверенная работа", - сказал DW исполнительный директор OCCRP Паул Раду. По его словам, его радость омрачает тот факт, что вовлеченные в расследование журналисты после публикации пострадали от оказанного на них давления. Не называя имен, Раду сообщил, что коллегам пришлось сменить страну проживания.

Раду также выразил сожаление, что после выхода доклада во многих странах ЕС были сделаны некоторые юридические шаги, но "без последствий, так что в таком смысле это успех". Главным достижением своей работы и работы коллег он считает то, что европейские банки стали "по-настоящему тщательнее проверять" клиентов, говорит исполнительный директор OCCRP.

Паул Раду предполагает, что истинный размах отмывания денег в разы больше. "Думаю, что нам удалось лишь поскрести по поверхности того, что на самом деле происходит".

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