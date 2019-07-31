 В Германии отметили столетие Веймарской конституции | Новости из Германии о Германии | DW | 11.08.2019

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Германия

В Германии отметили столетие Веймарской конституции

11 августа года исполнилось 100 лет со дня подписания первой демократической конституции Германии. "Она научила нас, что каждый несет ответственность за демократию", - подчеркнула министр по делам семьи и молодежи.

Замок Шварцбург с воздуха

Замок Шварцбург

Несколько сот человек собрались вокруг замка Шварцбург в Тюрингии в воскресенье, 11 августа, чтобы отпраздновать столетнюю годовщину подписания первой демократической конституции Германии. "Урок, который мы вынесли из Веймарской республики, - это то, что каждый из нас несет ответственность за отстаивание демократии", - сказала на празднике министр по делам семьи, женщин и молодежи ФРГ Франциска Гиффай (Franziska Giffey).

11 августа 1919 года рейхспрезидент Фридрих Эберт (Friedrich Ebert), проводивший свой отпуск в Шварцбурге в Тюрингенском лесу, подписал Веймарскую конституцию, которая закрепляла в Германии парламентскую демократию. Документ был принят Национальным учредительным собранием в городе Веймар за несколько дней до этого 31 июля.

Контекст

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Помимо создания республики, Веймарская конституция предоставляла гражданам более широкие возможности для прямого волеизъявления, обеспечивала отделение церкви от государства, свободу совести и вероисповедания, равенство всех перед законом и отмену сословного принципа.

Ошибками этой конституции считается отсутствие процентного барьера для прохождения партий в парламент, а также невозможность запрета антидемократических политических организаций. Веймарская республика прекратила существование в 1933 году после захвата власти национал-социалистами во главе с Адольфом Гитлером (Adolf Hitler). Официально Веймарская конституция действовала до разгрома "третьего рейха" в 1945 году. Опыт Веймарской республики был учтен при разработке Основного закона ФРГ через несколько лет после этого.

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    Автор: Наталия Королева


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