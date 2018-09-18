В Германии открыта первая АЗС для заправки сжиженным газом

В Гамбурге во вторник, 18 сентября, открылась первая в Германии станция заправки сжиженным природным газом (СПГ). АЗС, принадлежащая британско-нидерландской нефтегазовой компании Royal Dutch Shell, расположена в районе Харбург на юге города и после тестовой фазы вскоре будет переведена в рабочий режим.

Топливные резервуары этой станции вмещают почти 30 тонн СПГ, что позволит обслуживать свыше 200 грузовых автомобилей в день. Предполагается, что речь будет идти о машинах, прибывающих из нидерландского Роттердама.

В Германии пока нет терминала для приема и разгрузки танкеров со сжиженным газом. В качестве возможных мест его строительства называют Брунсбюттель в земле Шлезвиг-Гольштейн к северо-западу от Гамбурга, и Вильгельмсхафен в Нижней Саксонии к северо-западу от Бремена. На текущий момент газовая сеть ФРГ подключена к СПГ-терминалам в соседних странах - Нидерландах, Бельгии и Польше.

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