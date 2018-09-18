 В Германии открыта первая АЗС для заправки сжиженным газом | Новости из Германии о Германии | DW | 18.09.2018

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Германия

В Германии открыта первая АЗС для заправки сжиженным газом

Резервуары АЗС Shell в Гамбурге вмещают почти 30 тонн сжиженного природного газа, что позволит обслуживать свыше 200 грузовых автомобилей в день.

Емкость со сжиженным природным газом

Емкость со сжиженным природным газом (фото из архива)

В Гамбурге во вторник, 18 сентября, открылась первая в Германии станция заправки сжиженным природным газом (СПГ). АЗС, принадлежащая британско-нидерландской нефтегазовой компании Royal Dutch Shell, расположена в районе Харбург на юге города и после тестовой фазы вскоре будет переведена в рабочий режим.

Контекст

"Новатэк" активизирует работу над своими проектами в области сжиженного природного газа. DW выяснила, как это может повлиять на позиции "Газпрома" на внешних рынках. (22.05.2017)

Должна ли ФРГ иметь возможность принимать танкеры со сжиженным газом? Давнюю вялотекущую дискуссию оживили предложение денег из Дохи и угрозы "Северному потоку-2" из Вашингтона. (11.09.2018)

Топливные резервуары этой станции вмещают почти 30 тонн СПГ, что позволит обслуживать свыше 200 грузовых автомобилей в день. Предполагается, что речь будет идти о машинах, прибывающих из нидерландского Роттердама.

В Германии пока нет терминала для приема и разгрузки танкеров со сжиженным газом. В качестве возможных мест его строительства называют Брунсбюттель в земле Шлезвиг-Гольштейн к северо-западу от Гамбурга, и Вильгельмсхафен в Нижней Саксонии к северо-западу от Бремена. На текущий момент газовая сеть ФРГ подключена к СПГ-терминалам в соседних странах - Нидерландах, Бельгии и Польше. 

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    Автор: Наталия Королева


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