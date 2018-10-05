В Германии осушают озеро, чтобы установить убийцу

Специалисты в субботу, 6 октября, приступили к осушению озера Титьензе близ коммуны Шваневеде в земле Нижняя Саксония. Следователи надеются, что в ходе работ удастся обнаружить останки молодой женщины из Бремена, бесследно пропавшей 25 лет назад.

С августа этого года ее тогдашний сожитель подозревается в убийстве подруги и дает показания в земельном суде Бремена. Все обвинения в свой адрес 58-летний мужчина отрицает. По версии следствия, он мог пойти на преступление, поскольку женщина угрожала оставить его и забрать с собой их маленького сына.

Водолазы не смогли работать из-за плохой видимости

Через год после внезапного исчезновения женщины рыбаки извлекли из озера утяжеленный камнями пакет с ее личными вещами и обручальным кольцом. Задействованным вскоре после этого водолазам обнаружить останки не удалось, их погружения были серьезно затруднены из-за крайне плохой видимости на глубине.

В связи со слушаниями в суде Бремена было решено попробовать найти орудие преступления, а возможно, и сами останки, откачав порядка 20 тыс. кубических метров воды в протекающую неподалеку реку Везер.

Рыб выпустят в пруд

"Работы начались, вода перекачивается", - подтвердили 6 октября в местной полиции. По прогнозам на осушение может уйти от двух до пяти дней. Рыб из озера обещают выпустить в находящийся неподалеку пруд.

Что планируется делать с водоемом после завершения следственных мероприятий, не уточняется.

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