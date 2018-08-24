 В Германии осудили ущемления прав человека в Азербайджане | Новости из Германии о Германии | DW | 24.08.2018

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Германия

В Германии осудили ущемления прав человека в Азербайджане

Перед встречей канцлера ФРГ с азербайджанским президентом уполномоченная правительства ФРГ по правам человека напомнила о несоблюдении свободы СМИ, собраний и слова в Азербайджане.

Ангела Меркель и Ильхам Алиев. Фото из архива, 2016 год

Ангела Меркель и Ильхам Алиев. Фото из архива, 2016 год

Накануне визита в Баку канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel) уполномоченная федерального правительства по правам человека Бербель Кофлер (Bärbel Kofler) отметила неудовлетворительную ситуацию с соблюдением прав человека в Азербайджане. Гражданские права в этой стране "по-прежнему во многих случаях ограничены, как и свобода СМИ, собраний и слова", заявила политик в пятницу, 24 августа, в интервью изданиям, входящим в группу Redaktionsnetzwerks Deutschland.

Ситуация с правами человека в Азербайджане " в целом проблематична", заявила Кофлер. Представители оппозиции, правозащитники и критически настроенные журналисты "запуганы угрозами, задержаниями, а в некоторых случаях - и преследованиями со стороны зависимых (от властей. - Ред.) судебных органов". Тех, кто открыто критикует правительство, заключают в тюрьмы или увольняют с государственной службы, на членов семей политических активистов, покинувших страну, оказывается давление.

Контекст

В Азербайджане под стражей находятся восемь журналистов и два блогера, заявляют "Репортеры без границ". Накануне визита Меркель в Баку они призвали Меркель обсудить этот вопрос с Алиевым. (22.08.2018)

Альберт Вайлер должен был сопровождать Ангелу Меркель в ее поездке в Грузию, Армению и Азербайджан. Но Баку считает депутата "нежелательной персоной", сообщает Bild. (20.08.2018)

Берлин заинтересован в том, чтобы развивать "Южный газовый коридор", заявил представитель германского правительства перед визитом Меркель в Грузию, Армению и Азербайджан. (21.08.2018)

"Но именно в силу вышеуказанного для меня крайне важно, что Германия продолжает регулярное и непосредственное общение с властями Азербайджана", - подчеркнула Бербель Кофлер. Федеральное правительство и Евросоюз, по ее словам, должны использовать свои каналы связи в Азербайджане для того, чтобы напоминать о необходимости соблюдения прав человека в этой стране. 

Визит Меркель в Азербайджан омрачен скандалом

Визит в Азербайджан станет заключительной частью поездки Ангелы Меркель по странам Закавказья. До этого канцлер ФРГ посетила Грузию и Армению. В Баку глава германского правительства встретится с президентом страны Ильхамом Алиевым.

Как отмечает агентство AFP, для Германии Азербайджан интересен прежде всего как поставщик энергии. Его значение в этом контексте, по всей видимости, возрастет еще больше благодаря строительству Трансанатолийского газопровода, который протянется по территории Азербайджана, Грузии и Турции до греческой границы. Предполагается, что с помощью этого трубопровода удастся несколько снизить зависимость Европы от российского газа.

Поездка Меркель в Азербайджан еще до прибытия в страну была омрачена тем, что Баку запретил въезд в страну в составе германской делегации депутату бундестага Альберту Вайлеру (Albert Weiler), занимающему пост заместителя председателя парламентской группы по Закавказью. Причиной решения стало то, что в прошлом Вайлер неоднократно посещал Нагорный Карабах. Несмотря на это, Меркель решила не отменять визита в азербайджанскую столицу.

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    Роль и позиция России по Карабаху

    Особую роль в этом конфликте играет Москва. Россия является сопредседателем Минской группы ОБСЕ и поставляет вооружения обеим сторонам конфликта. В 90-е годы Москва предложила разместить миротворцев вдоль линии соприкосновения, однако и Баку, и Ереван отказались от этого. Официально Путин еще в 2004 году заявлял, что Россия не хочет брать на себя ответственность и ввязываться в этот конфликт.

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    Нагорный Карабах - замороженный конфликт?

    Несмотря на то, что перемирие между армянской и азербайджанской сторонами было достигнуто почти 25 лет назад, оно периодически нарушается. Конфликт вокруг Нагорного Карабаха считается замороженным, при этом опасность его эскалации по-прежнему высока.

    Автор: Наталья Позднякова


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