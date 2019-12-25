 В Германии не успели переоборудовать все старые дизельные автомобили | Новости из Германии о Германии | DW | 26.12.2019

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Германия

В Германии не успели переоборудовать все старые дизельные автомобили

К декабрю 2019 года на 96 процентов из 5,3 миллиона таких машин установлено новое программное обеспечение, позволяющие снизить вредные выбросы. Работы должны были быть завершены в 2018 году.

Автомобильная номерная табличка с надписью Дизель

Переоборудование произведенных ранее дизельных автомобилей новым программным обеспечением в Германии до конца не завершено, хотя к началу декабря 96 процентов из 5,3 миллиона таких машин уже получили новый софт. Об этом в четверг, 26 декабря, сообщает Федеральное министерство транспорта в ответ на запрос агентства dpa.

Контекст

BMW или Audi? Дизель или гибрид? Седан или SUV? Черный или серебристый? Покупать или брать в лизинг? Сеть бензоколонок Aral опросила потенциальных покупателей легковых машин. (16.08.2019)

Около 8 млн машин с дизельными двигателями в Евросоюзе коснулся так называемый "выхлопной скандал". Volkswagen в письме проинформировал об этом депутатов бундестага и извинился. (06.10.2015)

На торжественную церемонию вручения Шнобелевской премии в Гарвардском университете представитель VW не явился. Помимо премии по химии, немцы стали также лауреатами в номинациях для медиков и психологов. (23.09.2016)

Запрет распространится на 2,9 км, что составляет 0,05 процента от дорожной сети немецкой столицы, насчитывающей 5452 километра, и коснется машин с двигателями экологических стандартов от Euro-1 до Euro-5. (23.07.2019)

Снизить выбросы вредных веществ за счет программного апдейта дизельных автомобилей решили в 2017 году на встрече представителей немецкого автомобилестроения и членов правительства. Предполагалось, что переоборудование завершится к концу 2018 года. К августу 2019 года удалось снабдить новым софтом 4,5 миллиона машин. Все расходы перенимают на себя производители.

При этом 2,5 млн автомобилей были произведены концерном Volkswagen, и прежде чем установить новое программное обеспечение, требуется удалить незаконный софт, позволявший манипулировать данными о выбросах вредных веществ. Летом 2018 года стало известно, что новый софт дополнительно установят еще на миллион автомобилей, таким образом общее число переоборудованных дизельных машин достигнет 6,3 млн.

Между тем, с 31 мая 2018 года в Германии вступили в силу первые запреты для автомобилей с дизельными двигателями - таким машинам запрещается въезжать в некоторые города или на определенные участки трасс. Ранее, в феврале Федеральный административный суд в Лейпциге разрешил городам и коммунам вводить соответствующие запреты в целях снижения содержания окиси азота в воздухе.

"Дизельный скандал" начался в 2015 году, когда власти США выяснили, что концерн Volkswagen сознательно занижал данные о содержании вредных веществ в выхлопных газах дизельных двигателей.

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    Разоблачение

    Сентябрь 2015 года. Агентство по охране окружающей среды США (EPA) публикует сенсационное расследование. Утверждается, что минимум на полумиллионе автомобилей Volkswagen с дизельными двигателями установлено программное обеспечение, которое позволяет обходить стандарты. Выброс вредных веществ превышал норму почти в 40 раз. Автоконцерну грозит штраф в размере ни много ни мало 18 миллиардов долларов.

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    Их предупреждали

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  • Автомобиль Clean Diesel

    Volkswagen: история одной махинации

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  • Автопарк Volkswagen

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    Затронуты миллионы машин

    О том, что будут отозваны миллионы автомобилей, начали говорить почти сразу. Но окончательную цифру не озвучили. Вначале сообщалось о 11 миллионах автомобилей по всему миру. Затем - о 8,5 миллионах автомобилей в Европе. В октябре объявили, что отозваны будут 2,5 миллиона машин в Германии. Акция начнется в 2016 году.

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    Мартин Винтеркорн (Martin Winterkorn), экс-глава Volkswagen, пережил крушение карьеры. Еще в апреле он добился продления контракта, но спустя ровно неделю после первых публикаций EPA подал в отставку. Еще через несколько дней против него открыли уголовное дело. Далее VW заявил о возможности гражданского иска к Винтеркорну. Также прошел слух, что он покинет все посты в концерне.

  • Министр транспорта ФРГ Александр Добриндт рассказывает о ситуации в Volkswagen

    Volkswagen: история одной махинации

    ФРГ подтверждает махинации

    Министр транспорта ФРГ Александр Добриндт (Alexander Dobrindt) сообщил, что VW и в Европе манипулировал системой контроля за выхлопами. Махинации затронули автомобили с дизельными двигателями объемом 1,6 и 2,0 литра. В ноябре 2015 года прокуратура сообщила о новом уголовном деле против VW: на сей раз речь идет об уклонении от уплаты налогов.

  • Женевский автосалон, 2014 год. Зал Volkswagen

    Volkswagen: история одной махинации

    Запрет на продажу, далее - на эксплуатацию

    Швейцария ввела запрет на продажу ряда автомобилей Volkswagen. В октябре Калифорнийский совет по ресурсам атмосферы (CARB) выдвинул ультиматум автоконцерну: в случае отказа доукомплектовывать проблемные автомобили CARB обещал добиваться запрета на эксплуатацию машин VW. Схожие проблемы наблюдаются и в других странах.

  • Глава Volkswagen в США - Майкл Хорн

    Volkswagen: история одной махинации

    "Я ничего не знал"

    От исполнения своих обязанностей отстранены топ-менеджеры дочерних компаний VW - Ульрих Хакенберг (Ulrich Hackenberg) из Audi и Вольфганг Хац (Wolfgang Hatz) из Porsche. Угроза отставки нависает также над руководителем представительства VW в США - Майклом Хорном, но ему удается сохранить свой пост. Возможно, в том числе благодаря собственным уверениям, что он якобы "ничего не знал".

  • Франция, город Виллер-Котре. Рядом с заводом Volkswagen

    Volkswagen: история одной махинации

    Обыски на заводах и в частных домах

    В октябре 2015 года на головном заводе Volkswagen в Вольфсбурге прошли обыски. Были изъяты документы и носители данных. Также обыску подверглись квартиры высокопоставленных сотрудников. Спустя десять дней - новое испытание: обыск во Франции, на заводе VW в городе Виллер-Котре. Французское Ведомство по защите прав потребителей инициировало свое расследование махинаций VW.

  • Автомагазин Volkswagen в Берлине

    Volkswagen: история одной махинации

    Впервые за 20 лет квартальный убыток

    Автоконцерн выделяет 6,7 млрд евро на отзыв 11 млн автомобилей. Следствие этих гигантских трат - первый за 20 лет квартальный убыток VW. По итогам третьего квартала 2015 года Volkswagen показал чистый убыток в размере 1,67 млрд евро. Операционные потери - 3,5 млрд. Сообщается, что сразу после публикации EPA машины VW продавали в автосалонах с колоссальными скидками - чтобы хоть что-то продать.

    Автор: Григорий Аросев


Смотреть видео 02:51

Volkswagen в суде: немецкие владельцы дизельных машин требуют компенсаций

Контекст

Volkswagen: история одной махинации

В сентябре 2015 года в США выяснили, что автоконцерн Volkswagen манипулировал результаты экологических тестов на дизельных машинах. Разразившийся скандал повлиял и на VW, и на автоиндустрию в целом. (03.12.2015)  

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Volkswagen в суде: немецкие владельцы дизельных машин требуют компенсаций  

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