В Германии неожиданно снизился индекс деловых настроений ifo

В Германии неожиданно ухудшились перспективы развития экономики. Показатель барометра деловых настроений снизился на 0,5 пункта до 99,2 пункта, сообщил в среду, 24 апреля, мюнхенский Институт экономических исследований ifo.

При этом аналитики прогнозировали дальнейший рост важнейшего конъюнктурного барометра ФРГ. В частности, опрошенные агентством Reuters эксперты исходили из роста индекса ifo до 99,9 пункта. В феврале показатель индекса упал до рекордно низкой за последние три года отметки 98,7 пункта, а в марте впервые за последние полгода был отмечен рост.

Глава ifo: "Оптимизм вновь исчез"

"В отношении предстоящих месяцев небольшой оптимизм, наблюдавшийся в марте, вновь исчез", - прокомментировал результаты исследования глава ifo Клеменс Фюст (Clemens Fuest). По его словам, немецкая экономика теряет мощь.

Показатели индекса деловой активности ifo основываются на опросах руководства примерно 9000 немецких компаний.

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