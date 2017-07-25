 В Германии неожиданно снизился индекс деловых настроений ifo | Экономические новости из Германии | DW | 24.04.2019

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Экономика

В Германии неожиданно снизился индекс деловых настроений ifo

В апреле важнейший барометр деловых настроений в ФРГ снизился с 99,7 до 99,2 пункта, сообщил Институт экономических исследований ifo.

Производство на машиностроительном заводе United Caps в Шверине

В Германии неожиданно ухудшились перспективы развития экономики. Показатель барометра деловых настроений снизился на 0,5 пункта до 99,2 пункта, сообщил в среду, 24 апреля, мюнхенский Институт экономических исследований ifo.

Контекст

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Немецкие ученые предложили радикальные меры для повышения по-прежнему низкой производительности труда на территории бывшей ГДР. Они могут заинтересовать и отстающие регионы России. (11.03.2019)

При этом аналитики прогнозировали дальнейший рост важнейшего конъюнктурного барометра ФРГ. В частности, опрошенные агентством Reuters эксперты исходили из роста индекса ifo до 99,9 пункта. В феврале показатель индекса упал до рекордно низкой за последние три года отметки 98,7 пункта, а в марте впервые за последние полгода был отмечен рост.

Глава ifo: "Оптимизм вновь исчез"

"В отношении предстоящих месяцев небольшой оптимизм, наблюдавшийся в марте, вновь исчез", - прокомментировал результаты исследования глава ifo Клеменс Фюст (Clemens Fuest). По его словам, немецкая экономика теряет мощь.

Показатели индекса деловой активности ifo основываются на опросах руководства примерно 9000 немецких компаний.

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