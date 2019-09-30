В Германии начался суд по делу группировки "Революция Хемниц"

В федеральной земле Саксония в понедельник, 25 мая, начался судебный процесс по делу шести предполагаемых пособников правоэкстремистской террористической группировки "Революция Хемниц". Вначале земельный суд в Хемнице зачитал обвинительное заключение в отношении шести подсудимых мужчин в возрасте от 25 до 34 лет. Никто из обвиняемых не сделал каких-либо заявлений, включая того подсудимого, который дал признательные показания полиции.

Фигурантам из Хемница вменяют в вину нарушение общественного порядка с особо отягчающими обстоятельствами. По версии обвинения, вечером 14 сентября 2018 года они беспокоили, угрожали и наносили телесные повреждения посетителям хемницкого парка "Шлосштайхинзель". Подсудимые были вооружены утяжеленными перчатками и пивными бутылками.

До 10 лет тюрьмы

По словам представителя суда, процесс по делу предполагаемых пособников группировки "Революция Хемниц" продолжится 11 июня. В течение месяца планируется заслушать показания нескольких десятков свидетелей. Статья, по которой обвиняются фигуранты, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от полугода до 10 лет.

Верховный земельный суд в Дрездене в марте приговорил восьмерых мужчин к лишению свободы на различные сроки по обвинению в членстве в террористической группировке. По заключению суда, "Революция Хемниц" планировала через группы в чатах закупку оружия и вынашивала планы свержения действующей власти.

Некоторые из осужденных предположительно участвовали и в нападениях на посетителей парка "Шлосштайхинзель". Вынесенные фигурантам в Дрездене приговоры еще не вступили в силу.

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