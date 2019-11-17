В Германии митингуют против экспорта ядерных отходов в Россию

На митинг против отправки поезда с ураном в РФ вышли лишь полсотни активистов, однако участники акции уверены в успехе, ведь 10 лет назад им уже удалось остановить экспорт ядерных отходов в Россию. Репортаж DW.
К митингу, который прошел в воскресенье, 17 ноября, в немецком городе Гронау у завода по обогащению урана, активисты подготовились креативно. У входа на предприятие они растянули гигантский плакат с надписью на русском "Россия - не полигон для урановых хвостов из Германии", а на земле расставили желтые бочонки со знаком "радиоактивная опасность".
Посетителям акции даже раздавали маленькие бочонки с таким же символом и надписью "ядерные отходы из Гронау", в них, правда, как убедился корреспондент DW, оказались конфеты. Протестуют митингующие против возобновившейся отправки компанией Urenco Deutschland ядерных отходов в Россию.
"Аморальная ядерная сделка"
Следующий поезд с радиоактивными отходами должен отправиться из Германию в Россию уже в понедельник, 18 ноября. О возобновлении практики по отправке обедненного урана в РФ и соглашении Urenco с "Росатомом" стало известно в конце октября, несколько составов уже прибыли в Россию.
Активисты назвали это "аморальной и циничной ядерной сделкой". "Это абсолютный скандал, немецкое атомное предприятие должно утилизировать свои отходы в Германии. Они вывозят их в Россию и попросту не интересуются тем, что с ними будет дальше. Это безответственно", - заявил DW представитель экологического движения Aktionsbündnis Münsterland gegen Atomanlagen Маттиас Айкхофф (Matthias Eickhoff).
Отходы свалят под открытым небом?
Что будет с отходами после того, как они попадут в Россию? По словам российских экоактивистов, приехавших на митинг, отходы свалят под открытым небом, как это уже делали ранее. "У нас уже скопились около миллиона тонн отвального гексафторида урана или так называемых ядерных хвостов, по нашим оценкам около 20 процентов от этого объема ввезены из других стран", - сказал в интервью DW представитель организации "Экозащита" Владимир Сливяк.
"Отходы хранятся в контейнерах под открытым небом, в старых отчетах Ростехнадзора было указано, что есть угроза разгерметизации контейнеров, они подвержены коррозии", - добавил Сливяк. Речь идет о крайне токсичном веществе, а если содержание одного такого контейнера попадет в окружающую среду, это будет летально для любого человека в радиусе нескольких километров, уверен активист.
"Росатом" отвергает обвинения
В официальном комментарии DW "Росатом" заявил, что сырье хранится безопасно, в Россию поступает обедненный уран на переработку, затем он вывозится обратно за рубеж. Материал, который остается после обогащения урана, является будущим сырьем для производств топлива для реакторов, а его запасы - это "стратегический резерв для атомной энергетики будущего", отметили в "Росатоме".
Активисты в ответ задаются вопросом - зачем продолжать ввозить в Россию этот "стратегический резерв", если его и так скопилось до миллиона тонн? "Эти запасы видны на картах Google на снимках из космоса: в Ангарске, Северске, Новоуральске и Зеленогорске. Контейнеры лежат под открытым небом в огромных количествах. Конечно, в обозримой перспективе никто это никак не будет использовать", - заявил в интервью DW представитель Greenpeace Рашид Алимов.
Проблему решат к 2080 году?
"На встрече с руководством "Росатома" нам сказали, что проблема отвального гексафторида урана будет решена к 2080 году. Это такая дата, к которой можно пообещать все, что угодно, потому что к этому моменту не будет в живых никого из тех, кто был на этом заседании", - добавил Алимов.
Митинг против отправки ядерных отходов в Россию не был многочисленным: кроме российских экологов на него приехали около 50 активистов из соседних городов Германии, а также несколько человек из Нидерландов, граница с которыми проходит в нескольких километрах от предприятия.
Однако участников акции не смутило небольшое количество пришедших. Многие из них протестовали еще десять лет назад против вывоза отходов ровно по той же схеме из Германии в Россию. После многочисленных акций в 2009 году "Росатом" отказался от практики приема ядерных отходов от Urenco. Тогда митингующих тоже было немного, но акции продолжались несколько лет и проходили сразу в нескольких странах, в том числе - в России.
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