В Германии и других странах началась забастовка пилотов Ryanair

Пилоты Ryanair начали наиболее масштабную забастовку в истории ирландской бюджетной авиакомпании. Протестная акция началась в 3.01 часов (4.01 часов мск) в пятницу, 10 августа и продлится 24 часа, подтвердил представитель немецкого профсоюза пилотов Cockpit.

В связи с забастовкой, проходящей в Германии, Бельгии, Швеции, Ирландии и Нидерландах, руководство авиаперевозчика аннулировало около 400 рейсов - каждый шестой из планировавшихся на этот день европейских полетов Ryanair.

Больше всего пострадала Германия

При этом больше всего рейсов - 250 - отменили в Германии. Аннулированы практически все рейсы, которые должны были стартовать из немецких аэропортов утром 10 августа. Лишь днем из Германии вновь начнут вылетать самолеты Ryanair, речь идет об обратных рейсах в другие страны, не охваченные стачкой пилотов.

В общей сложности от забастовки пострадают около 55 тысяч пассажиров, из них - более 42 тысяч в Германии. Им предложено перенести полет на другой день или получить назад деньги за билет. Выплату других компенсаций пассажирам руководство Ryanair отклоняет, указывает dpa.

Пилоты добиваются заключения тарифного соглашения

Немецкие пилоты Ryanair объявили 8 августа о том, что присоединяются к забастовке коллег из других стран. Руководство авиакомпании не проявляет конструктивных намерений достичь соглашения с пилотами, заявил председатель Cockpit Мартин Лохер (Martin Locher). Он принес "глубочайшие извинения пассажирам", которые пострадают в результате забастовки пилотов. При этом ответственность за акцию глава Cockpit на менеджмент Ryanair.

Объединение Cockpit с января 2018 года ведет переговоры с руководством ирландской авиакомпании, добиваясь заключения первого тарифного соглашения с Ryanair и повышения заработных плат. Ориентиром для переговоров называются тарифные условия туроператора Tui, который, как и Ryanair, использует самолеты Boeing 737. Ввиду отсутствия прогресса на переговорах 96 процентов опрошенных членов Cockpit высказались за дальнейшую борьбу путем забастовки.

Ryanair базируется в Ирландии, однако выполняет полеты по всем Евросоюзу и в ряд других стран, используя в качестве крупных пересадочных узлов многие аэропорты, включая немецкие.

Смотрите также:

10 цитат о полетах и авиации Изобрести самолет просто. Построить его - уже кое-что. Летать - это всё. +++ Ein Flugzeug zu erfinden, ist nichts. Es zu bauen, ein Anfang. Fliegen, das ist alles.



Отто Лилиенталь (Otto Lilienthal, 1848-1896) - немецкий инженер, один из пионеров авиации

10 цитат о полетах и авиации Из всех живых существ лишь человек в полете имеет возможность есть горячие блюда. +++ Der Mensch ist das einzige Wesen, das im Fliegen eine warme Mahlzeit zu sich nehmen kann.



Лорио (Loriot, 1923-2011) - немецкий комический актер, сатирик и художник

10 цитат о полетах и авиации Кто раз научил людей летать, тот сдвинул все пограничные камни. +++ Wer die Menschen einst fliegen lehrte, hat alle Grenzsteine verrückt.



Фридрих Ницше (Friedrich Nietzsche, 1844-1900) - немецкий мыслитель

10 цитат о полетах и авиации Человек рожден для труда, как птица для полета. +++ Der Mensch ist zur Arbeit geboren, wie der Vogel zum Fliegen.



Мартин Лютер (Martin Luther, 1483-1546) - христианский богослов, инициатор Реформации

10 цитат о полетах и авиации При прохождении через зону сильной турбулентности в самолете нет атеистов. +++ Im Flugzeug gibt es während starker Turbulenzen keine Atheisten.



Роберт Лембке (Robert Lembke, 1913-1989) - немецкий журналист и телеведущий

10 цитат о полетах и авиации Глобализацию изобрели птицы, испокон веков летающие вокруг света. +++ Die Globalisierung ist von den Vögeln erfunden worden, seit Jahrtausenden fliegen sie um die Welt.



Аксель Хаке (Axel Hacke, 1956) - немецкий журналист

10 цитат о полетах и авиации Жизнь, если взглянуть на поставленные когда-то цели, состоит из сплошных вынужденных посадок. +++ Das Leben besteht in Anbetracht dessen, wohin man fliegen wollte, aus Notlandungen.



Хелльмут Вальтерс (Hellmut Walters, 1930-1985) - немецкий писатель

10 цитат о полетах и авиации Нужно только хотеть и верить, тогда все получится. +++ Man muss nur wollen und daran glauben, dann wird es gelingen.



Фердинанд фон Цеппелин (Ferdinand Graf von Zeppelin, 1838 - 1917) - строитель первых дирижаблей

10 цитат о полетах и авиации "Я могу летать!" - сказал червь, падая с дерева вместе с яблоком. +++ Ich kann fliegen, sagte der Wurm, als er mit dem Apfel vom Baume fiel.



Вернер Мич (Werner Mitsch, 1936-2009) - мастер афоризма

10 цитат о полетах и авиации Птицы в клетке говорят только о полетах. Свободные птицы просто летают. +++ Vögel im Käfig sprechen nur vom Fliegen. Freie Vögel fliegen einfach.



Пословица (Sprichwort)

