В Германии за год удвоилось число просителей убежища из КНР

В 2019 году в Германии 962 гражданина КНР подали заявление на соискание убежища, что более чем в два раза превышает показатели 2018 года, когда таких претендентов было 447. Об этом со ссылкой на данные Федерального ведомства по делам миграции и беженцев в воскресенье, 16 февраля, сообщает издание Welt am Sonntag.

Согласно этим данным, 193 соискателя убежища были уйгурами из Китая. Более 96 процентам из них разрешили остаться в Германии. Среди всех соискателей из Китая убежище в Германии получает в среднем только каждый пятый.

По оценкам правозащитных организаций, в провинции Синьцзян более миллиона уйгуров и представителей других мусульманских меньшинств находятся в так называемых лагерях для перевоспитания, где заключенных принуждают отказаться от их религии, культуры и языка. В свою очередь, китайские власти отрицают все обвинения в притеснениях уйгуров и называют эти учреждения "образовательными центрами", использующимися для предупреждения опасности исламистской радикализации.

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Смотреть видео 03:04 Поделиться В Китае узаконили "перевоспитательные" лагеря для мусульман Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/36Noq В Китае узаконили "перевоспитательные" лагеря для мусульман