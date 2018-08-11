 В Германии зафиксирован рост насильственных преступлений со стороны правоэкстремистов | Новости из Германии о Германии | DW | 23.06.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

В Германии зафиксирован рост насильственных преступлений со стороны правоэкстремистов

В 2018 году правыми экстремистами в Германии были признаны более 24 тысяч человек. Практически половина из них считаются "настроенным на насилие".

Участники акции в Нижней Саксонии в футболках с надписью День немецкого будущего

Участники акции в Нижней Саксонии в футболках с надписью "День немецкого будущего"

В 2018 году в Германии из правоэкстремистских побуждений было совершено восемь убийств. Всего число насильственных преступлений на этой почве выросло с 28 в 2017 году до 48 в 2018. Об этом в воскресенье, 23 июня, сообщает газета Bild am Sonntag со ссылкой на доклад Федерального ведомства по охране конституции Германии (BfV).

Контекст

Правый террор и предвзятость немецкой юстиции - темы фильма Фатиха Акина "На пределе", который получил "Золотой глобус". (08.01.2018)

В Баварии начался процесс по делу "рейхсбюргера", застрелившего полицейского. Представители этого движения не признают ФРГ и считают себя гражданами "германского рейха". В Германии думают, как к ним относиться. (29.08.2017)

В 2018 году правыми экстремистами в Германии были признаны 24,1тысячи человек, в 2017 году их было 24 тысячи. Практически каждого второго из них ведомство считает "настроенным на насилие". Образом врага правых экстремистов ведомство называет в первую очередь беженцев, мусульман, а также политиков. Экстремистами левого толка ведомство считает около девяти тысяч человек.

В Германии резко увеличилось число "рейхсбюргеров" и "самоуправлецев"

Число так называемых "рейхсбюргеров" и "самоуправлецев" выросло в Германии с 16,5 тысяч в 2017 году до 19 тысяч в 2018, 900 из них считаются при этом правоэстремистами. При этом у 910 "рейхсбюргеров" и "самоуправлецев" по состоянию на 2018 год было разрешение на владение оружием.

"Рейхсбюргеры" считают, что Германия до сих пор оккупирована западными союзниками. Они не признают существования ФРГ как государственного образования, а соответственно, ее учреждения, законы и представителей власти. "Рейхсбюргеры" отказываются платить налоги и образуют собственные "государственные субъекты" с такими названиями, как "Второй германский рейх", "Вольное государство Пруссия" или "Княжество Германия".

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

Смотреть видео 02:09

Убийство политика в Германии - дело рук ультраправых?

Ссылки в интернете

Сайт Bild am Sonntag

Аудио- и видеофайлы по теме

Что общего между немецкими рейхсбюргерами, Путиным и непризнанными республиками в Донбассе?  

Убийство политика в Германии - дело рук ультраправых?  

Дело NSU: провал немецких спецслужб  

Также по теме

Symbolbild Waffe

"Рейхсбюргеров" лишают разрешений на ношение оружия 11.08.2018

С апреля по июнь число так называемых "рейхсбюргеров", обладающих разрешением на ношение охотничьего или спортивного оружия, снизилось на 280 человек, пишет журнал Der Spiegel.

Symbolbild Reichsbürger

Доклад: "Рейхсбюргеры" в ФРГ готовы к радикальному насилию 24.07.2018

Федеральное ведомство по охране конституции зафиксировало резкий рост числа "рейхсбюргеров". Эти люди, считающие себя гражданами "германского рейха", готовы к самому радикальному насилию, отмечается в докладе ведомства.

Реклама

Самые читаемые

Комментарий: Беспорядки в Тбилиси - урок для Москвы  

Есть ли у Китая конкуренты за влияние в Таджикистане?  

Новые немецкие сериалы: что смотреть после "Игры престолов" и "Чернобыля"  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно