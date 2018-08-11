В Германии зафиксирован рост насильственных преступлений со стороны правоэкстремистов

В 2018 году в Германии из правоэкстремистских побуждений было совершено восемь убийств. Всего число насильственных преступлений на этой почве выросло с 28 в 2017 году до 48 в 2018. Об этом в воскресенье, 23 июня, сообщает газета Bild am Sonntag со ссылкой на доклад Федерального ведомства по охране конституции Германии (BfV).

В 2018 году правыми экстремистами в Германии были признаны 24,1тысячи человек, в 2017 году их было 24 тысячи. Практически каждого второго из них ведомство считает "настроенным на насилие". Образом врага правых экстремистов ведомство называет в первую очередь беженцев, мусульман, а также политиков. Экстремистами левого толка ведомство считает около девяти тысяч человек.

В Германии резко увеличилось число "рейхсбюргеров" и "самоуправлецев"

Число так называемых "рейхсбюргеров" и "самоуправлецев" выросло в Германии с 16,5 тысяч в 2017 году до 19 тысяч в 2018, 900 из них считаются при этом правоэстремистами. При этом у 910 "рейхсбюргеров" и "самоуправлецев" по состоянию на 2018 год было разрешение на владение оружием.

"Рейхсбюргеры" считают, что Германия до сих пор оккупирована западными союзниками. Они не признают существования ФРГ как государственного образования, а соответственно, ее учреждения, законы и представителей власти. "Рейхсбюргеры" отказываются платить налоги и образуют собственные "государственные субъекты" с такими названиями, как "Второй германский рейх", "Вольное государство Пруссия" или "Княжество Германия".

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