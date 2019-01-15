 В Германии зафиксирован рекордный с 2011 года рост зарплат | Новости из Германии о Германии | DW | 22.03.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Германия

В Германии зафиксирован рекордный с 2011 года рост зарплат

В Германии сильнейший рост зарплат с 2011 года. В прошлом году они выросли на 3,1 процента.

Квитанция о получении зарплаты

Номинальный, без учета инфляции, доход жителей Германии вырос в 2018 году на 3,1 процента, что стало рекордным значением с 2011 года. Об этом в пятницу, 22 марта, сообщило Федеральное статистическое ведомство в Висбадене. Если же инфляцию учитывать, то реальный рост зарплат составил 1,3 процента.

Контекст

В Германии высокие зарплаты? Немцы платят большие налоги? DW разбиралась в особенностях немецкой системы налогообложения. (25.10.2018)

В Германии действует простое правило: чем больше вы зарабатываете, тем больше вы платите налогов. Но вот сколько? (26.10.2018)

Согласно статистике, на востоке Германии, в землях бывшей ГДР, номинальный доход рос сильнее - там он увеличился на 3,6 процента, тогда как в западных землях только на 3,0 процента. Однако на западе страны существенно выше средняя зарплата - 53 054 евро в год без учета вычета налогов. В бывшей ГДР она составляет 40 334 евро. В обоих случаях статистика охватывает только жителей Германии, работающих на условиях полной занятости.

Согласно данным портала Gehalt.de, выгоднее всего работать в федеральных землях Гессен, Баден-Вюртемберг и Гамбург. В среднем в этих регионах платят от 47 000 до 51 000 евро в год до вычета налогов. При этом в столицах федеральных земель заработок выше: в Штутгарте (Баден - Вюртемберг) и Мюнхене (Бавария) можно рассчитывать на 56 000 евро брутто.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DWдля | iOS | Android

Смотрите также:

  • Зарплаты в Германии

    Кто в Германии зарабатывает больше всех

    Доход зависит от региона

    Средняя зарплата квалифицированных специалистов (то есть специалистов с высшим образованием) в Германии - около 58 тысяч евро брутто в год. Самые высокие доходы у жителей федеральной земли Гессен - более 63 тысяч до вычета налогов. Наиболее низкие зарплаты на востоке страны: в Мекленбурге - Передней Померании, Бранденбурге и Саксонии-Анхальт.

  • Врачи в Германии

    Кто в Германии зарабатывает больше всех

    Лидеры рейтинга

    В рейтинге, опубликованном порталом StepStone в 2018 году, врачи оказались на первом месте. Надо сказать, уже не в первый раз. Средняя годовая зарплата немецких докторов - 84 233 евро до вычета налогов. Самые высокие доходы у профильных специалистов и главврачей, которые зарабатывают более ста тысяч в год.

  • Финансисты

    Кто в Германии зарабатывает больше всех

    Деньги к деньгам

    За большой зарплатой работникам финансовой сферы стоит отправляться в Гессен, а именно во Франкфурт-на-Майне. В среднем банкирам, страховщикам и финансистам здесь платят более 66 тысяч евро в год. Самые высокие доходы у сотрудников, задействованных в сфере кэш-менеджемента - специалистов по оптимизации услуг для корпоративных клиентов.

  • Инженеры в Германии

    Кто в Германии зарабатывает больше всех

    Сколько платят инженерам

    Высокие зарплаты у инженеров, задействованных в химической и нефтеперерабатывающей промышленности, - более 68 тысяч евро в год. Чуть меньше зарабатывают инженеры в фармацевтике, телекоммуникациях и энергетике: они получают от 64 до 66 тысяч евро брутто.

  • Работники IT-сектора в Германии

    Кто в Германии зарабатывает больше всех

    Работники IT-сектора

    Айтишники зарабатывают в немецких компаниях в среднем 64 тысячи евро брутто в год. Их зарплата сильно зависит от высшего образования: без диплома можно рассчитывать только на 58 тысяч. Мужчины-работники IT-сектора получают в год на шесть тысяч больше своих коллег женского пола. Наиболее перспективный регион - Гессен.

  • Юристы в Германии

    Кто в Германии зарабатывает больше всех

    Юристы - на пятом месте

    Специалисты с юридическим образованием находятся на пятом месте в топе самых высокооплачиваемых профессий Германии. В среднем они зарабатывают 63 тысячи в год. Юристы, трудящиеся на предприятиях, могут рассчитывать на более высокую зарплату - более 74 тысяч брутто.

  • Самые высокооплачиваемые профессии в Германии

    Кто в Германии зарабатывает больше всех

    Топ самых высокооплачиваемых профессий

    Замыкают десятку самых высокооплачиваемых профессий в Германии страховые агенты, финансисты, торговые работники, маркетологи и специалисты в области естественных наук. К наиболее перспективным направлениям, которые сейчас стоит выбирать абитуриентам, эксперты отнесли медицину, юриспруденцию, экономическую инженерию и прикладную информатику в экономике.

  • Зарплаты в Германии

    Кто в Германии зарабатывает больше всех

    Опыт имеет значение

    На величину зарплаты влияет не только полученное образование и регион, но и опыт работы. Еще один важный фактор - количество сотрудников в компании. В крупных немецких концернах можно рассчитывать на более высокий заработок.

    Автор: Ксения Сафронова


Смотреть видео 03:33

Немцы выбирают: высокая зарплата или стабильный заработок

Контекст

Кто в Германии зарабатывает больше всех

Портал по поиску работы StepStone опубликовал рейтинг самых высоких зарплат в Германии. В каких городах выгоднее работать? (09.03.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Немцы выбирают: высокая зарплата или стабильный заработок  

Почему женщины зарабатывают меньше мужчин?  

Трудоустройство в Германии: cтанет ли иностранцам легче найти работу в ФРГ?  

Также по теме

Deutschland Heidenheim Anlagenbau - Turbine

Рост экономики Германии замедлился до 1,5 процента 15.01.2019

После двух лет, в течение которых рост ВВП Германии сохранялся на уровне 2,2 процента, в 2018 году экономика ФРГ выросла лишь на 1,5 процента. Против ожиданий экономистов стране удалось избежать "технической рецессии".

Deutschland Studentenjobs | Zeitungen austragen

Самые популярные студенческие подработки в Германии 20.02.2019

Две трети студентов в Германии совмещают учебу и работу. Кем они чаще всего устраиваются, показывает актуальная статистика.

Symbolfoto für Lohnungleichheit

Сколько зарабатывают в Германии женщины и мужчины? 19.03.2019

Женщины в Германии зарабатывают не так много, как мужчины. Но вот насколько меньше? DW объясняет.

Реклама

Самые читаемые

Илья Варламов: Отключение от глобальной сети приведет к деградации России  

Экономика в период транзита власти: что стоит за ростом ВВП Казахстана  

Россия поставит газ в Венгрию в обход Украины  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно