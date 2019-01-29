В Германии задержаны три иракца по подозрению в подготовке теракта

В федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн на севере Германии задержаны трое мужчин, которых подозревают в подготовке теракта, сообщил в среду, 30 января, представитель Федерального ведомства по уголовным делам. По его словам, два 23-летних мужчины заподозрены в подготовке тяжкого преступления с применением насилия, угрожающего государству, а их 36-летний сообщник - в оказании им помощи. При этом все трое руководствовались исламистскими мотивами. Полиция пытается выяснить, были ли они членами какой-либо террористической организации.

Как сообщил интернет-портал Spiegel Online, задержанные являются беженцами из Ирака. По данным телекомпании NDR, они проживали в местечке Мельдорф. Кроме того, в федеральных землях Баден-Вюртемберг и Мекленбург - Передняя Померания полиция обыскала несколько квартир лиц, которые пока не являются подозреваемыми.

По данным следствия, мужчины скачали в интернете инструкцию по изготовлению взрывного устройства и начали собирать порох, вынимая его из новогодней пиротехники, а также заказали взрыватель в Великобритании. Кроме того, они планировали раздобыть стрелковое оружие. Один из задержанных брал уроки вождения, чтобы в ходе теракта использовать автомобиль. Как сообщили в генеральной прокуратуре ФРГ, конкретную цель для теракта подозреваемые еще не успели выбрать.

По данным Spiegel Online, один из подозреваемых высказался о намерении поразить как можно больше "неверных, но не детей". Издание пишет, что замысел устроить теракт у иракцев возник уже после того, как они осенью 2015 года прибыли в Германию.

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