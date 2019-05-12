 В Германии в 2019 году ожидают меньше беженцев | Новости из Германии о Германии | DW | 03.11.2019

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Германия

В Германии в 2019 году ожидают меньше беженцев

До конца года в Германии будет подано не более 145 тысяч ходатайств о получении убежища, что меньше, чем в прошлом году, заявил глава BAMF.

Сирийские беженцы в Германии (фото из архива)

По прогнозам, в 2019 году в Германии будет подано меньше заявлений на получение убежища, чем в прошлом году. В Федеральном ведомстве по делам миграции и беженцев (BAMF) ожидают, что до конца года будет подано не более 145 тысяч заявлений, заявил глава ведомства Ханс-Экард Зоммер (Hans-Eckard Sommer) в интервью газете Bild am Sonntag, опубликованном в воскресенье, 3 ноября.

На текущий момент было подано около 110 тысяч заявлений на получение убежища в Германии. Несмотря на то, что цифры по сравнению с 2018 годом уменьшились, Зоммер отметил, что прошений по-прежнему поступает слишком много. "Лишь 35-38 процентов всех ходатайств получают одобрение. Это значит, что почти две трети людей, которые прибывают в Германию, не имеют оснований для получения убежища", - подчеркнул шеф BAMF.

Зачем BAMF проверяет мобильные телефоны беженцев

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Немецкие СМИ пишут, что полиция не обработала тысячи уведомлений о возможных военных преступниках среди мигрантов. Глава ведомства Хорст Зеехофер утверждает, что это не так. (09.03.2019)

С 2017 года Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев имеет право анализировать информацию с мобильных телефонов мигрантов, если возникают сомнения относительно их происхождения. Однако, как отмечают в газете Süddeutsche Zeitung, особо успешной эта мера не стала. В 2018 году ведомство получило доступ к носителям данных у 11 400 человек, в 3300 случаях был проведен подробный анализ полученной информации. Это помогло подтвердить происхождение 33 процентов просителей убежища, и лишь в 2 процентах случаев выяснялось, что мигранты давали о себе лживую информацию. Впрочем, по большей части эта мера не принесла никакой пользы.

Ханс-Экард Зоммер напомнил, что информация, полученная при обработке данных с мобильных телефонов просителей убежища, в некоторых случаях передается в органы госбезопасности. По словам главы BAMF, проведение многих успешных операций по борьбе с терроризмом стало возможным благодаря переданной информации его ведомства. "Поэтому BAMF видит себя органом госбезопасности", - заметил Зоммер.

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    Автор: Андрей Гурков


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"Анализ данных с мобильных телефонов беженцев едва ли помогает", Süddeutsche Zeitung

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