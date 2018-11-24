В Германии выросло число звонков по телефону доверия для женщин

Русский наряду с арабским и персидским - в числе трех наиболее востребованных из 17 иностранных языков, на которых доступны консультации немецкого телефона доверия.
В Германии пятый год подряд растет число звонков по телефону доверия для женщин, ставших жертвами насилия. В 2018 году этот показатель увеличился на 12 процентов до 42 тысяч, сообщило в понедельник, 24 июня, министерство по делам семьи ФРГ. При этом в 59 процентах случаев речь шла о домашнем насилии, указывается далее в заявлении.
"Эти цифры свидетельствуют о том, что все больше женщин решаются сделать первый шаг к выходу из ситуации насилия. Это хороший сигнал", - заявила глава ведомства Франциска Гиффай (Franziska Giffey).
Также выросло число аналогичных обращений по электронной почте и в чате, сообщается далее. При этом число консультаций на одном из предложенных 17 иностранных языков остается на прежнем уровне. Чаще остальных языков пользуются спросом арабский, фарси/дари и русский, сообщило министерство.
Дело сестер Хачатурян в России
Тема домашнего насилия в данный момент является одной из самых обсуждаемых в России в связи с делом сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца. 24 июня Следственный комитет попросил суд продлить всем трем меру пресечения в виде запрета определенных действий. Вечером в тот же день в Берлине пройдет акция в поддержку девушек. Активисты перед посольством РФ намерены призвать российские власти освободить сестер.
Тело 57-летнего Михаила Хачатуряна 27 июля 2018 года было обнаружено в межквартирном холле дома на Алтуфьевском шоссе с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди. По подозрению в совершении преступления были задержаны его дочери: 19-летняя Крестина, 18-летняя Ангелина и 17-летняя Мария. Всем сестрам предъявлено обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору.
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