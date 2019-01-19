Потребители в Германии выбрали самую "хитрую" упаковку 2018 года. Больше половины из 40 тысяч участников онлайн-голосования отметили чипсы Lorenz. Их вес уменьшился с 170 до 100 граммов, при этом цена осталась прежней, да и размер пакетика практически не изменился в объеме. На выбор Центр защиты прав потребителей в Гамбурге (Verbraucherzentrale Hamburg) предложил пять продуктов. Например, компанию Nestle и их конфеты Smarties тоже упрекнули в подобном обмане: эксперты не досчитались 20 драже в пачке, хотя цена осталась прежней. Получилось, что сладости в течение года подорожали на 15 процентов. В подобных "махинациях" были замечены не только производители продуктов питания, но также косметики и бытовой химии.
Обман потребителя
Объемная многослойная обертка, а внутри - лишь несколько конфет... Знакомая ситуация? Постепенно стоимость некоторых товаров растет вместе с упаковкой, а содержимое упаковок уменьшается. Хотя в Германии "девяток" яиц продавать не собираются, некоторые производители по-своему хитрят с объемом и оберткой продуктов. За подобными манипуляциями в немецких супермаркетах и следит Центр защиты прав потребителей в Гамбурге.
В качестве одной из мер борьбы за права потребителей и была придумана такая акция, проводимая в Германии ежегодно: покупатели сами выбирают самую "хитрую" упаковку года (Mogelpackung des Jahres). Сбором жалоб занимается Центр защиты прав потребителей, потом победителя определяют жители Германии путем онлайн-голосования. Всего в 2018 году организация обнаружила около двух тысяч товаров с упаковкой-обманкой на полках немецких супермаркетов. Пока это рекордное количество жалоб за все время проведения голосований.
Есть ли последствия для производителей?
В прошлом году первое место в голосовании заняла компания Dr. Oetker и их фруктовые мюсли. Вес продукта уменьшился на 100 граммов, цена не изменилась. К тому же организация потребителей решила проверить надпись на пачке "улучшенная рецептура". Результат оказался противоположным: теперь в мюсли добавляют больше сахара и меньше цельнозерновых хлопьев.
На официальном сайте Центра защиты прав потребителей Германии перечислены несколько самых популярных трюков. Среди них: уменьшение объема за те же деньги с примечанием "новая упаковка", комбинированные упаковки, в которых каждый продукт весит меньше, чем обычно (например, этот "дефект" обнаружили у батончиков Twix). Иногда порции в пачке постепенно уменьшают: обычно так делают с нарезками сыра или колбасы.
Сыр Mini Babybel - один из кандидатов в этом году
К перечисленным трюкам прибегают как "новенькие", так и известные бренды. "Производители знают, что махинации могут нанести вред их репутации", - говорит представительница Центра защиты прав потребителей Зильке Швартау (Silke Schwartau) в интервью газете Tagesspiegel. Немецкие потребители действительно следят за рейтингами, публикуемыми Центром. О последствиях для производителей (например, о снижении спроса на продукт) компании, прибегающие к перечисленным ранее трюкам, не сообщают.
Однако работа над ошибками все же ведется. Так, иногда после попадания в список "трюкачей" производители либо снижают цену, либо указывают на продукте его реальный вес.
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Автор: Марина Борисова, Елена Рябина