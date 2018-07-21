 В Германии выбирают ночных мэров | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 21.07.2018

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Культура и стиль жизни

В Германии выбирают ночных мэров

Теперь интересы тусовщиков в немецких городах представлены на новом уровне. У них есть официальные представители, причем очень высокого ранга.

Ночной клуб в Берлине

Ночной клуб в Берлине

Жители расположеных по соседству домов постоянно конфликтуют из-за шума с владельцами бара. Одними административно-запретительными мерами этот конфликт не разрешить. Другая проблема: местные власти хотят сделать ночную жизнь своего города более привлекательной для туристов, но не знают, с чего начать. Кто должен решать подобные вопросы? В крупных немецким городах этим будут заниматься ночные мэры.

Не первый ночной

Хендрика Мейера (Hendrik Meier) называют первым ночным мэром страны: с августа он будет 50 рабочих часов в месяц заниматься разрешением конфликтов, подобных упомянутому, и продвижением интересов ночных заведений Мангейма. Но, в общем-то, должность ночного мэра в Германии существует уже давно. В Берлине, к примеру, такие обязанности исполняет Лутц Ляйхзенринг  (Lutz Leichsenring), спикер клубной комиссии (так официально называется его должность). Эта организация была создана в немецкой столице более 15 лет назад и объединяет несколько сотен ночных заведений. Во многом благодаря именно ее работе Берлин превратился в привлекательный для ночных тусовщиков город, куда приезжают из других стран, чтобы потанцевать в знаменитых клубах.

Ночной мэр Мангейма Хендрик Мейер

Ночной мэр Мангейма Хендрик Мейер

А первый пост ночного мэра появился в Амстердаме в 2013 году. Сегодня такие мэры работают во многих мировых столицах: Лондоне, Париже, Нью-Йорке. В Мангейме, университетском городе на юге Германии с населением в 300 тысяч человек ночной мэр появился не случайно. "Наш город уже давно делает ставку на творческие и культурные проекты. В Мангейме ночная жизнь - это часть городской среды", - сказал в интервью DW Маттиас Раух (Matthias Rauch), уполномоченный по культурному развитию Мангейма.

Конкурс для всех желающих

Чтобы выбрать ночного мэра, в городе провели конкурс, в котором могли участвовать все желающие. Заявки прислали 40 человек, среди которых были рестораторы, художники и музыканты.

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В "финале" участвовали десять кандидатов в возрасте от 24 до 53 лет. Члены жюри - представители городских властей и ночных клубов города - выбрали из них 27-летнего студента Хендрика Мейера. В свободное от учебы время он и раньше организовывал вечеринки. Теперь Мейер будет появляться на тусовках намного чаще.

По его мнению, гораздо эффективнее ходить по клубам, общаться с владельцами заведений и местными жителями, нежели постоянно сидеть на телефоне и фиксировать жалобы. Мейер обещает позже представить свои идеи городским властям. С одной проблемой он почти разобрался: чтобы соседи не ругались по поводу разбитых бутылок во дворах, он предложил установить ящики для стеклотары у фонарных столбов. Мелочь, но уже стало чище и тише. 

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    Автор: Ксения Сафронова


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