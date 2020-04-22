В Германии впервые разрешены клинические испытания вакцины против коронавируса

В Германии выдано первое разрешение на клинические испытания возможной вакцины против коронавируса типа SARS-CoV-2, вызывающего атипичную пневмонию COVID-19. Об этом в среду, 22 апреля, сообщил Институт имени Пауля Эрлиха (Paul-Erlich-Institut), отвечающий в ФРГ за выдачу таких разрешений, а также за оценку и допуск вакцин. Допущенный к испытаниям препарат разработала компания BioNTech из Майнца, которая теперь сможет проверять его действие на добровольцах.

Цель первых клинических испытаний - выявить общую переносимость компонентов вакцины и ее способность вызывать иммунную реакцию. Участниками первого этапа станут 200 здоровых испытуемых в возрасте от 18 до 55 лет. На втором этапе планируется испытать вакцину на другой группе лиц такого же возраста. В нее должны войти люди с повышенным риском заражения или тяжелого протекания COVID-19, но это станет возможным только после анализа новых данных.

Полученное BioNTech разрешение - четвертое по счету в мире, отмечают специалисты института, не уточняя, где были выданы первые три. Допуск к тестированию стал возможен после "тщательной оценки соотношения "польза - риск", отмечают ученые, указывая, что испытание препарата станет важным этапом на пути к получению вакцины против COVID-19. Ожидается, что в ближайшие месяцы в Германии начнутся тестирования других потенциальных вакцин. Наличие альтернативных вариантов необходимо, чтобы в условиях борьбы с пандемией обеспечить вакцинами всех, кому это необходимо, подчеркивают в Институте имени Пауля Эрлиха.

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